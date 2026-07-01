CC OO y UGT logran un acuerdo en Sagunt para reorganizar los turnos de los socorristas

La negociación sobre los horarios que poseen los socorristas de Sagunt ha dado sus frutos, a pesar de las recientes protestas de Intersindical Valenciana. Tras un proceso de diálogo y negociación entre la representación sindical y la Administración Local, desde CC OO y UGT han alcanzado un acuerdo sobre el sistema de elección de horarios, así como unos nuevos turnos de trabajo con los que se pretende mejorar las condiciones laborales de la plantilla, así como reforzar el servicio en las franjas de mayor afluencia y actividad. Se trata de un acuerdo aprobado en Mesa General de Negociación que, en opinión de estos dos últimos sindicatos, "supone un avance significativo en materia de igualdad, transparencia y equidad".

Oportunidad para elegir

En él se establece un sistema rotatorio "que garantiza que todos los monitores y monitoras socorristas tengan, con el paso de los años, las mismas oportunidades para elegir horario", explican. Con ello, según afirman, se pone fin a un modelo basado únicamente en la antigüedad," que durante años venía generando importantes desigualdades entre trabajadores y trabajadoras".

Desde esos dos sindicatos destacan "la buena predisposición mostrada por la Administración durante toda la negociación, apostando en todo momento por un modelo más justo, equilibrado e igualitario, orientado exclusivamente al interés general de toda la plantilla", dicen en un comunicado conjunto.

Una de las piscinas de Sagunt. / Daniel Tortajada

"Respetamos todas las opiniones, aunque lamentamos que todavía haya organizaciones sindicales que sigan defendiendo un sistema que favorecía que las mismas personas disfrutaran año tras año de una posición de privilegio en la elección de horarios. Creemos que la igualdad de oportunidades debe prevalecer sobre cualquier criterio que perpetúe diferencias entre compañeros y compañeras", afirman desde CCOO y UGT.

El acuerdo, según añaden, "incorpora medidas que contribuirán a mejorar la organización del servicio y las condiciones laborales del personal, reforzando la calidad del servicio que reciben los usuarios y usuarias de las piscinas municipales".

Creación de otro acuerdo

A esto se añade otro acuerdo para la creación de una nueva bolsa de trabajo de monitoras y monitores socorristas, "que permitirá cubrir con mayor agilidad las bajas laborales, sustituciones y demás necesidades del servicio que puedan surgir. Esta medida contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo de la plantilla, reforzar la organización del servicio y garantizar que la ciudadanía siga recibiendo un servicio público de máxima calidad", dicen.

Los dos sindicatos afirman que "seguirán trabajando utilizando la misma estrategia: desde el diálogo, la negociación y el consenso para continuar mejorando las condiciones laborales de toda la plantilla y ofrecer a la ciudadanía un servicio público eficiente, cercano y de calidad".