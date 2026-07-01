Descubre la profesión que vuelve a colarse cuatro años después entre las más demandadas en Morvedre

Nueve de las diez profesiones más contratadas en el Camp de Morvedre durante 2025 coincidieron con el ejercicio anterior. Tampoco hubo novedades entre uno y otro año en el podio de las ocupaciones más demandadas, donde se mantienen los peones de industrias manufactureras, los camareros y los vendedores en tiendas y almacenes. Así lo refleja el último informe del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Labora), que también revela un incremento del 13,7 % en el número de contratos suscritos en la comarca hasta rondar los 23.750, cuando en 2024 no llegaron a los 20.900 y en 2023 apenas superaron los 20.000.

La profesión que irrumpe en este 'top 10' es la albañilería, que impulsó 540 nuevos vínculos laborales para auparse hasta la octava posición del ranking. Este oficio, vinculado especialmente a la construcción, pero también a la rehabilitación, no alcanzaba estas cotas desde 2021, mientras que su punto álgido, según los registros de Labora, se remonta a 2010, el inicio de la serie estadística, cuando alcanzó el quinto puesto con más de un millar de contratos.

'Top 5'

Más allá de esta entrada, que relega fuera de esta lista a los administrativos con tareas de atención al público, y del inamovible podio, que se repite por cuarto ejercicio consecutivo, otros puntos significativos de este informe es el adelantamiento protagonizado por los peones del transporte de mercancías y descargadores sobre el personal de limpieza de oficinas, hoteles y establecimientos similares para completar el 'top 5' de profesiones más demandadas en el Camp de Morvedre.

Un albañil en un edificio de nueva construcción. / Miguel Angel Montesinos

Los cuidadores en guarderías y centros educativos, los ayudantes de cocina, los camioneros y los auxiliares de enfermería en Atención Primaria fueron los otros oficios con más contratos en la comarca durante el pasado año, según Labora.

Indiscutible primer puesto

En la primera posición indiscutible se mantienen los peones de industrias manufactureras, que han sido los más demandados durante estos 15 años de seguimiento estadístico. En 2025 concentraron más de 5.500 contratos y casi un 25 % de los nuevos vínculos laborales establecidos en la comarca, lejos, eso sí, de los más de 12.000 y cerca de un tercio en 2017. Esta comparativa está muy marcada por la reforma laboral que entró en vigor en 2022 y puso límites a la contratación temporal.

Para contextualizar estos números, cabe reseñar que, durante el pasado ejercicio, en la Comunitat Valenciana se firmaron casi 1,5 millones de contratos, entre los que los camareros ocuparon la primera posición con casi 30.000 de ventaja sobre los peones de industrias manufactureras. Estos últimos sí fueron los más demandados en la provincia de València con una distancia sobre los servicios relacionados con la hostelería de 18.000 sobre un total de los 800.000 nuevos empleos generados.

Estudios primarios

Solo hay dos categorías dentro de este estudio en las que estos peones no fueran la mano de obra más demandada. Se trata de las personas cuya formación no supera los estudios primarios, entre quienes los camareros son los más habituales, así como las mujeres mayores de 45 años, cuya mayoría encontró empleo como limpiadora de oficinas, hoteles y establecimientos similares, siempre según Labora.