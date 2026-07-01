Gilet planta cara al depósito incontrolado de enseres

Gilet se ha puesto firme con el vertido incontrolado de enseres. Además de iniciar una campaña en redes sociales para concienciar de la imagen que presentan algunas zonas del municipio con basura y residuos fuera de los contenedores, el gobierno está trabajando en nuevas medidas ante "el pasotismo y el incivismo de algunos vecinos y vecinas", según adelantada a Levante-EMV el alcalde, Salva Costa.

Enseres vertidos en al calle / Ayuntamiento de Gilet

El equipo de gobierno está trabajando en la posible instalación de cámaras en los puntos negros de la localidad, una decisión que tomarán en breve después de la reunión prevista con la empresa que ofrece este servicio. "La gente debe saber que tirar basura en los lugares no habilitados para ello es objeto de multa al tratarse de una infracción. Lo hemos explicado, hemos hecho mucha pedagogía, hemos mejorado la recogida, hemos puesto más medios y aún así, esto no va mejor", lamentaba Costa, justificando la medida.

Vertidos en plena calle fuera de los contenedores / Ayuntamiento de Gilet

Acciones

Tanto es así que el ayuntamiento se ha visto obligado a tener que retirar las islas de madera para los residuos que se habían instalado en algunas urbanizaciones de montaña con el objetivo de esconder los contenedores y no generar un impacto visual. "Estas islas se habían convertido en vertederos. Con la excusa de que no se ve lo que hay dentro, la gente tiraba de todo", afirmaba el presidente de la corporación municipal.

En concreto, se han retirado los de la urbanización Balcón de la Peña y el de la Calderona, dos de los puntos negros según el alcalde. A estos se suma un tercero que es el de Pla de la Venta, detrás de Consum. "Tienen a 150 metros de distancia el ecoparque, que es donde deben llevarlos, y da igual. Si la brigada municipal recoge los enseres, a las dos horas ya está lleno de basura por el suelo otra vez, es increíble", insistía.

Además de barajar la colocación de cámaras, otra de las medidas que se ha adoptado es el aumento de la vigilancia policial, a lo que se suma la intensificación del servicio de recogida que pasa de una vez a la semana a ser dos, los lunes y los jueves. Esta brigada municipal complementa el servicio de recogida de enseres contratado por la Mancomunitat de la Baronia; lo que aumenta el gasto municipal. "Los ayuntamientos no somos una empresa de mudanzas", lamenta el primer edil.

Cartón en plena calzada y acera fuera del contenedor / Ayuntamiento de Gilet

Ordenanza y multas

El alcalde también ha adelantado que no descarta revisar la ordenanzaa de convivencia ciudadana con elobjetivoo de aumentar las multas. "Ya estamos sancionando. Si encontramos cajas, paquetes con los datos de los destinatarios, que están fuera de los contenedores habilitados, la Policía actúa y pone la sanción pertinente", explicaba Costa.

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Por otro lado, se baraja dejar los enseres que no hayan sido notificados al ayuntamiento para su recogida en el sitio donde se hayan depositado, para tratar de "agitar conciencias", terminaba el primer edil.