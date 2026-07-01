Se lleva sin permiso a su bebé del Port de Sagunt y acaba detenido en Huesca

Un hombre español de 37 años ha acabado siendo detenido hoy en Huesca por sustracción de menores y malos tratos en el ámbito familiar después de que su expareja le denunciara el pasado viernes en el Port de Sagunt por no entregarle a su bebé de 11 meses a la hora convenida, así como por malos tratos físicos y psíquicos.

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía le han arrestado en la provincia oscense después de recibir el aviso de que el hombre había sido visto con el bebé en el municipio de Riglos, donde al parecer se había alojado para pasar unas vacaciones.

La madre de la pequeña, de 28 años, ya va de camino a Huesca a recuperar a su pequeña; un hecho que ve posible tanto por la decisiva intervención de los agentes como a la colaboración ciudadana, después de que ella difundiera en redes sociales varios carteles con imágenes de la niña alertando de la desaparición.

"¡A las pocas horas de que pusiéramos los carteles, han avisado diciendo que la habían visto allí y luego le han detenido!", decía la mujer.

Al echar la vista atrás, reconoce a este diario que "estos han sido los seis peores días de mi vida, con la incertidumbre de cómo estaría la niña, que es lactante y nunca se había separado de mi", afirma.

Parte de cartel difundido para encontrar a la pequeña / Levante-EMV

Aunque desde la Policía Nacional han confirmado a Levante-EMV que el estado de salud de Mía es bueno, su madre solo piensa en reencontrarse con ella. "El me engañó. Lloró pidiéndome que se la dejara por unas horas y yo le creí. Pero luego me mandó un mensaje diciendo que se la iba a llevar de vacaciones. Y aunque la policía le llamó el mismo viernes pidiéndo que me la devolviera y también se lo pidió a su abogada, no había manera. Yo contacté con familiares suyos, amigos y nada", apuntaba.

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Agradecimiento

Aún visiblemente afectada, sí ha querido agradecer la ayuda tanto a las personas anónimas que han alertado de la ubicación de su hija como a la Policía Nacional. "Estoy muy agradecida y, desde luego el personal de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría del Puerto de Sagunto ha estado en contacto conmigo a todas horas", admitía.