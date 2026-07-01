El prestigioso ciclo de música de Faura se envuelve de talento local

El ciclo de Música Valenciana y de Cámara "Vicent Garcés" alcanza este verano su decimoctava edición con una apuesta inédita por los músicos de Faura. Tres de los cuatro propuestas programados estarán encabezados por artistas nacidos o vinculados al municipio, una decisión con la que el Ayuntamiento de Faura quiere poner en valor la proyección de intérpretes que ya desarrollan una destacada trayectoria profesional.

La programación arrancará el próximo 4 de julio y volverá a convertir la plaza de l'Hostal en el escenario de este ciclo, que ofrecerá conciertos gratuitos todos los sábados de julio a partir de las 23.00 horas.

Apertura

La inauguración correrá a cargo de la soprano faurera Èlia Casanova, que presentará el espectáculo "Cuando el amor canta" junto al conjunto de música antigua La Tendresa. La propuesta ofrecerá un recorrido por la poesía y la música del primer Barroco, con un repertorio inspirado en las tradiciones hispánica, francesa e italiana y obras de compositores como Juan Hidalgo, José Marín, Gaspar Sanz, Santiago de Murcia o Gabriel Bataille.

Especializada en música antigua, Casanova se formó en el Royal Birmingham Conservatoire bajo la dirección del tenor Andrew King y ha sido reconocida con diversos galardones internacionales, entre ellos el Cecil Drew Oratorio Prize y el premio a la mejor cantante de música antigua en el Concurso Internacional de Música Antigua de Gijón. Junto a Casanova, el ciclo no ha querido olvidar la gran proyección de los otros dos participantes del evento, Ferran Mechó y Carmen Bosó, completando una programación en la que el talento local será el gran protagonista.

Èlia Casanova y La Tendresa. / Ayuntamiento de faura

"Profundo orgullo"

La alcaldesa de Faura, Consol Duran, ha destacado que el municipio siente un "profundo orgullo" por contar con intérpretes de este nivel. Por otro lado, Duran ha querido señalar el compromiso con talento: "con esta edición reforzamos más que nunca nuestro compromiso con el talento local, ofreciéndoles un escenario de referencia al mismo tiempo, que acercamos su excelencia y virtuosismo directamente a sus vecinos y vecinas de Faura. Es un privilegio verlos triunfar fuera y poder disfrutar de su talento en nuestro pueblo, es el mejor homenaje que podemos rendir a nuestros artistas”.

Con esta nueva edición, el ayuntamiento mantiene su apuesta por acercar la música a toda la ciudadanía con una programación de acceso libre que reunirá diferentes géneros y formatos durante todo el mes de julio.

Cierre

La programación continuará el 11 de julio de la mano del Ensemble Fandango, que presentará su propuesta de "Danzas de España". Posteriormente, la fantasía cogerá el relevo del Fandango, a través de un gran grupo de cámara formado por: Eugenia Moliner (flauta), Fernando Pasqual (violín), José Enrique Bouché (violonchelo) i Denis Azabagic (guitarra), conducirán a los oyentes a un viaje en el clasicismo, hasta la llegada de Alan Thomas con una "fantasía sobre la Ópera Carmen" dedicada al Fandango.

El 18 de julio será el turno de la vanguardia con Pulse 6020 y su proyecto "Ritual". El percusionista faurero Ferran Mechó Pérez y su compañero Lorenz Gerl ofrecerán un recital que explora las dimensiones expresivas y de compenetración rítmica.

La finalización de la decimoctava edición está previsto para el 25 de julio, a cargo de la soprano local Carmen Bosó y la pianista Aída Velert que ofrecerán una velada lírica inolvidable, poniendo el broche de oro a un mes dedicado a la música valenciana y de cámara con un marcado protagonismo del talento de Faura.