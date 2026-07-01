El programa Alternatura a L'Escola bate récords de participación en Sagunt

El programa Alternatura a l’Escola Proyecto Inclusivo no para de crecer en Sagunt a través de una combinación impecable: Actividad física junto a naturaleza. La quinta edición del proyecto, organizado por la Concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes del Ayuntamiento de Sagunt, ha finalizado con una cifra récord de centros de educación primaria participantes, consolidándose como una oferta de gran acogida por parte de la comunidad escolar.

Este plan, que además cuenta con la colaboración del educador ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, va dirigido al alumnado de 5º y 6º de primaria de los colegios de la ciudad y a los de los centros de educación especial.

Participantes del proyecto durante una actividad en la naturaleza. / Ayuntamiento de Sagunt

Principal objetivo

El principal es objetivo es fomentar la práctica de la actividad física a través del conocimiento del medio natural, el respeto al entorno y las formas que hay para desenvolverse en él. Durante el curso 2025-2026, el educador ambiental ha llevado a cabo 37 charlas de sensibilización previas a las rutas programadas, en las que también participó el coordinador de inclusión del CEE Albanta. Estas charlas llegaron a 1.293 alumnos y alumnas y 76 profesores y profesoras. En total, se han hecho también 33 salidas durante el curso, en las que han participado 1.583 personas entre alumnado de 5º y 6º de Primaria, alumnado con diversidad funcional y profesores.

En ellas se han visitado tres espacios. Por un lado, el Grau Vell de Sagunt, donde han podido conocer su recorrido histórico para después realizar una excursión en bici por el Marjal del Moros, acompañados por un policía local y un educador. También se les han ofrecido dos salidas por la sierra de Espadán: Una a Almedíjar, donde hacían un recorrido por el barranco de Almanzo y otra que les llevaba hasta Eslida y Aín, primero para visitar el centro de interpretación del parque natural y luego para recorrer el barranco de la Caridad con educadores ambientales del parque y del mismo Ayuntamiento de Sagunt.

Otros centros participantes

Este año, además de centros de educación primaria públicos y concertados de los dos núcleos de Sagunt, han participado en las actividades, con previa solicitud, los centros de primaria de Petrés y Benifairó de les Valls. En este proyecto colaboran también los educadores ambientales del Centro de Interpretación del Parc Natural de la Serra d’Espadà y José Ramón Ojeda, tanto agentes de la Policía Local, como técnicos especialistas en bicicletas de montaña.