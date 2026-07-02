Más de 60 efectivos velarán por la seguridad en las playas de Sagunt este verano

Las playas de Sagunt contarán este verano con un dispositivo formado por 66 efectivos, 19 vehículos marítimos y terrestres y un dron de salvamento para reforzar la seguridad durante la temporada estival. El ayuntamiento ha presentado este jueves el operativo, que también incorpora un refuerzo del servicio de limpieza con 23 trabajadores de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG).

El dispositivo de Salvamento y Socorrismo estará integrado por 55 profesionales y permanecerá operativo hasta el 27 de septiembre. Hasta el 16 de agosto prestará servicio de 10.00 a 21.00 horas y, a partir del día 17 de agosto, su horario será de 10.00 a 20.00 horas.

El servicio cuenta con 9 torres de vigilancia, 4 postas distribuidas entre el Port de Sagunt, Almardà, Corinto y Malvarrosa, cuatro embarcaciones, 5 quads y dos ambulancias con personal sanitario. A ello se suma un año más el dron de salvamento.

Vigilancia y limpieza

La Policía Local de Playas se mantendrá activa hasta el 6 de septiembre con un equipo formado por 11 efectivos "ocho agentes, dos oficiales y un inspector", según explican desde el consistorio. Pero el servicio no acaba ahí, cinco quads, dos vehículos todoterreno y una embarcación ayudarán en las tareas necesarias. El servicio también prevé un refuerzo especial el 15 de agosto, coincidiendo con la mayor afluencia de público durante las fiestas patronales de Port de Sagunt.

Presentación del dispositvo en la playa de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Por su parte, la SAG incrementará su plantilla destinada a las playas hasta las 23 personas, ocho más que habitualmente, y dispondrá de maquinaria específica para la limpieza de la arena, los paseos marítimos, las pasarelas y los accesos, entre ellas el ecoparque móvil que se habilitará en lugares como: Almardà, La Pinada y Port de Sagunt (Triángulo Umbral). También realizará el vaciado diario de papeleras, la desinfección periódica de los lavapiés y la limpieza mecánica nocturna de la playa. Ahora, según informa el ayuntamiento, "ante alertas de calor extremo se adaptarán los horarios, evitando las horas centrales, con el fin de proteger la salud del personal y mantener la calidad del servicio".

Cuatro banderas azules

Durante la presentación del dispositivo también se han izado las cuatro banderas azules que el municipio ha revalidado este verano, junto a otros distintivos de calidad turística "como las banderas Qualitur y la bandera verde de sostenibilidad turística".

El alcalde, Darío Moreno, asegura que este dispositivo "pone en el centro a la ciudadanía" y persigue que las playas del municipio "sean un referente en seguridad, servicios públicos y en todo aquello que hace que la ciudadanía pueda venir y disfrutar de este lugar".

El concejal de Playas, Roberto Rovira, ha afirmado que el operativo tiene "un objetivo claro: que todas las playas sean seguras para los usuarios" y destacó el refuerzo tanto del servicio de Salvamento y Socorrismo como de las labores de limpieza "para que todas las personas disfruten de las playas".

A la presentación también acudieron la primera teniente de alcalde y concejala de Policía Local, María José Carrera; el concejal responsable de la SAG, Jorge Vidal; la concejala de Turismo, Natalia Antonino; el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón; y personal técnico de los departamentos implicados.