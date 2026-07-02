Más de 700.000 insectos estériles combatirán al mosquito tigre en Sagunt

Ya hay plan para combatir la picadura del mosquito tigre en Sagunt. La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca volverá a confiar en la técnica del insecto estéril (TIE), que se aplicará en el Triángulo Umbral, la plaza Cronista Chabret y la plaza de l'Aljub. "La actuación consiste en la liberación de más de 700.000 mosquitos macho estériles hasta principios de diciembre", según informan desde el ayuntamiento.

El ayuntamiento precisa sobre los planes de la conselleria que "las liberaciones se sucederán durante 2026 de manera alterna dos y tres veces por semana hasta concluir la campaña a razón de 2.400 machos estériles por hectárea y 18.528 por semana, cubriendo unas 7,72 hectáreas semanales". Por otro lado, el consistorio añade que "al inicio de la operación se han instalado trampas para la monitorización de la presencia de esta variedad de dípteros, que se mantendrán hasta final de año".

Proceso del plan

La TIE consiste en criar grandes cantidades de insectos macho de la misma especie con el objetivo de eliminar la futura creación de más de estos insectos. En el caso del mosquito tigre, el insecto es esterilizado a través de la irradiación y luego son liberados con el propósito de reproducirse con las hembras, lo que provocará que las hembras silvestres no puedan reproducir huevos debido a la esterilidad del macho. El ayuntamiento destaca que "es importante señalar que los mosquitos macho no pican, sino que únicamente lo hacen las hembras. También cabe recordar que esta intervención sólo controla la proliferación de la variedad de mosquito tigre, no otras especies".

Cartel sobre los beneficios de la TIE. / Ayuntamiento de Sagunt

Para confirmar la eficacia de esta técnica para el control del mosquito tigre en la Comunitat Valenciana, fuentes municipales afirman que "se continúa realizando la comparación de los niveles de este vector entre dos municipios cercanos con características agroecológicas, ambientales, socioeconómicas, etc". Este proceso ya ha sido realizado anteriormente de manera similar en zonas como Polinyà de Xúquer y Riola, en la primera se liberaron machos estériles y la segunda como municipio de control. Desde Sagunt se señala el éxito de otros años: "En 2025, de nuevo los resultados fueron exitosos, con una reducción media de puesta de huevos de en torno al 65 % y superiores al 75 % en determinadas épocas del año, lo que significa que en términos generales se evitó la aparición de dos de cada tres hembras picadoras gracias a la estrategia de control aplicada basada en la TIE".

Continuidad de TIE

El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Sagunt, Javier Timón, señala la importancia de seguir con este plan por tercer año consecutivo en la ciudad, y se muestra "satisfecho" por participar en un ensayo "tan importante". Además, el edil resalta "la labor municipal en cuanto al tratamiento de plagas" y afirma que "formar parte de este plan puede suponer una mejora en el bienestar de la ciudadanía". Timón concluye que "continuaremos prestando nuestra colaboración para que este programa llegue a buen puerto y se pueda convertir en una herramienta eficaz y sostenible contra el mosquito tigre".