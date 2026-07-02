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Un incendio en el Port de Sagunt moviliza a bomberos y medios aéreos

Las llamas se han extendido por el cañar del río y han provocado una gran humareda en Canet

Un momento de la extinción del fuego.

Un momento de la extinción del fuego. / Levante-EMV

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Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

La cifra de incendios en el Camp de Morvedre que afectan a vegetación o terrenos abandonados sigue en aumento.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos trabajan desde las 12:23 horas de hoy en sofocar un siniestro de cañar y matorral en el delta del río Palància que se ha registrado en el Port de Sagunt.

Las llamas han provocado una gran humareda visible en zonas de playa de Canet y un intenso olor a quemado que se olía desde el pueblo.

Imagen del humo.

Imagen del humo. / Levante-EMV

Sobre las 15 horas había un amplio despliegue luchando contra las llamas pues estaban movilizadas tres dotaciones de bomberos (un BUP del parque de Sagunt, otro de La Pobla y un BNP de Torrent), tres brigadas forestales del mismo Consorcio Provincial, el sargento de Sagunt y un coordinador forestal del Consorcio, dos unidades de bomberos forestales y dos medios aéreos de la Generalitat Valenciana, en concreto, un helicóptero y un avión TV4.

Un momento de la extinción del fuego.

Un momento de la extinción del fuego. / Levante-EMV

Sobre las 15,10 horas, el fuego se ha dado por estabilizado y desde las 16 horas se trabaja para darlo por controlado.

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Con este ya son seis los incendios declarados en la comarca desde mediados de junio.

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