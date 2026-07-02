Un incendio en el Port de Sagunt moviliza a bomberos y medios aéreos
Las llamas se han extendido por el cañar del río y han provocado una gran humareda en Canet
La cifra de incendios en el Camp de Morvedre que afectan a vegetación o terrenos abandonados sigue en aumento.
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos trabajan desde las 12:23 horas de hoy en sofocar un siniestro de cañar y matorral en el delta del río Palància que se ha registrado en el Port de Sagunt.
Las llamas han provocado una gran humareda visible en zonas de playa de Canet y un intenso olor a quemado que se olía desde el pueblo.
Sobre las 15 horas había un amplio despliegue luchando contra las llamas pues estaban movilizadas tres dotaciones de bomberos (un BUP del parque de Sagunt, otro de La Pobla y un BNP de Torrent), tres brigadas forestales del mismo Consorcio Provincial, el sargento de Sagunt y un coordinador forestal del Consorcio, dos unidades de bomberos forestales y dos medios aéreos de la Generalitat Valenciana, en concreto, un helicóptero y un avión TV4.
Sobre las 15,10 horas, el fuego se ha dado por estabilizado y desde las 16 horas se trabaja para darlo por controlado.
Con este ya son seis los incendios declarados en la comarca desde mediados de junio.
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