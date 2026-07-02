Llega la "I Algimia Motor Fest"

El lanzamiento de la primera edición del "Algimia Motor Fest 2026" prevé atraer a centenares de apasionados del motor. Así lo estiman desde el Ayuntamiento de Algimia d´Alfara al dar a conocer este evento se celebrará el próximo 31 de julio. Esta celebración promete transformar la localidad en el punto de encuentro imprescindible para los amantes de la del tuning y las personalizaciones custom.

La jornada aspira a congregar hasta 150 vehículos modificados procedentes de toda la Comunitat Valenciana, muy especialmente del Camp de Morvedre y el Alto Palancia y comarcas limítrofes. La inmejorable conectividad vial del municipio a través de la autovía A-23 (Autovía Mudéjar) facilitará la llegada de centenares de visitantes que podrán disfrutar de una jornada marcada por la espectacularidad de los diseños mecánicos y la animación urbana.

El "Algimia Motor Fest 2026" destaca además por ofrecer inscripción completamente gratuita para los participantes, con un límite de 150 plazas, rompiendo con la tónica habitual de este tipo de concentraciones. Los vehículos inscritos competirán en diversas categorías evaluadas mediante votación popular y mediciones técnicas de precisión con sonómetro.

Carte del "Algimia Motor Fest 2026". / Ayuntamiento de Algimia

Galardones

El galardón más importante de la jornada será el "Best of Show": Reconocerá al automóvil más espectacular, equilibrado y con modificaciones de mayor calidad técnica y estética de todo el evento. Será seleccionado mediante votación popular.

El segundo galardón será el "Escape Gasolina": Destinado al rugido y petardeo más radical de los motores atmosféricos y turboalimentados de gasolina, medido rigurosamente en una zona especialmente acotada y segura.

El último premio será "Escape Diesel": Diseñado expresamente para valorar la contundencia de los sistemas directos (straight pipe) y el soplido de los propulsores turbodiésel.

Concienciación y seguridad

La organización ha buscado dejar claro a los participantes de manera reiterada la importancia de la concienciación y seguridad ciudadana; las normas del recinto prohíben de forma estricta cualquier maniobra imprudente, carreras o aceleraciones fuera de los puntos de control de escape acotados, siendo el incumplimiento motivo de expulsión inmediata para garantizar un evento familiar y cívico.

El ayuntamiento invita a todos los vecinos, vecinas y aficionados al automovilismo a unirse a la conversación digital a través del hashtag oficial #AlgimiaMotorFest2k26, donde se irán publicando las novedades y detalles del evento que está previsto el día 31 a partir de las 18:30 horas en el Carrer La Sima, 14 (Zona del Trinquet).