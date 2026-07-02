Las necesidades educativas encabezan las exigencias desde Sagunt al presupuesto del Consell

Educación, movilidad, sanidad o justicia. Estos son algunos de los servicios públicos por los que el gobierno de Sagunt, con el apoyo de Compromís, exige una apuesta por parte del Consell para "garantizar que las oportunidades que generan la llegada de grandes inversiones industriales, como la gigafactoría de PowerCo, Mercadona, Tempe o Inditex, impacten de manera positiva en las familias de nuestro municipio".

Así lo recoge la moción impulsada por los socialistas y a la que ya se han sumado EU-Podem y los valencianistas antes de su debate en el pleno del ayuntamiento de este jueves. En un discurso repetido desde que se dio a conocer el proyecto del presupuesto de la Generalitat para este año, la exposición de motivos de la propuesta recuerda la expansión económica y demográfica de Sagunt, que "conlleva sus riesgos y amenazas", entre las que señala especialmente la saturación de servicios públicos e infraestructuras, así como la insuficiencia de vivienda y los problemas de seguridad.

Retos

Frente a estos retos, desde el ayuntamiento se reivindica que, "en el marco de nuestras competencias", ha puesto en marcha medidas para minimizar este impacto negativo, con el ejemplo más reciente en la incorporación de una veintena de agentes a la Policía Local, lo que permite cubrir "por primera en la historia" la plantilla al completo. Por contra y pese a conocer de primera mano las principales necesidades, la Generalitat, con este presupuesto, refleja su "falta de compromiso e interés con el bienestar de nuestros vecinos y nuestras vecinas".

Los portavoces de los grupos municipales junto al alcalde antes de un reciente pleno de Sagunt. / M.M.C

Para paliar que estas cuentas autonómicas "no están a la altura del momento que vive Sagunto", la moción plenaria plantea una veintena de enmiendas, la mayoría para inversiones y también alguna para aumentar las subvenciones destinadas al conservatorio de música Joaquín Rodrigo (1 millón de euros), el mantenimiento de los consultorios médicos (700.000 euros), la Fundación de Patrimonio Industrial y Memoria Obrera del Port de Sagunt (225.000 euros) y la promoción turística (120.000 euros).

Educación

Las infraestructuras educativas concentran el grueso de las reclamaciones con casi 66,8 millones de euros, desde los 20 millones para la construcción de dos colegios de Infantil y Primaria hasta los 280.000 euros para instalar zonas de sombra en los recreos de los centros educativos, pasando por los 15 millones para un nuevo instituto, los 13,5 millones para la remodelación del CIP de Formación Profesional Eduardo Merello, los 8 millones de euros para los sistemas de climatización en toda la red educativa pública en Sagunt, los 7 millones para la instalación de ascensores y los 2 millones para aumentar las líneas en la lucha contra la masificación de las clases.

En movilidad se piden 3 millones de euros para la puesta en marcha de la lanzadera que debe conectar con rapidez el núcleo del Port de Sagunt con la estación de Renfe y 2 millones para la conexión de la vía verde de Ojos Negros desde el núcleo histórico hasta el mar. La mitigación de los efectos del cambio climático con 2 millones para la construcción de un tanque de tormentas, la recuperación del patrimonio industrial con 2 millones para la Nau y la remodelación de la fachada marítima con 1 millón de euros para el paseo y la avenida Mediterráneo son otros proyectos que la moción pretende impulsar.

El Raval

Para cerrar este catálogo de reclamaciones a la Generalitat, la propuesta incluye algo más de 550.000 euros para las primeras obras del nuevo Palacio de Justicia, 461.000 euros para habilitar un nuevo consultorio médico en el barrio del Raval y 400.000 euros para ejecutar la segunda fase del pabellón polideportivo del Port de Sagunt.