Recuperan un paquete de más de un kilo de cocaína hallado en una playa de Sagunt

Un paquete con más de un kilo de cocaína. Esto es lo que se encontraron agentes de la Policía Local de Sagunt flotando en el agua de una de sus playas, de un modo similar al que ya ocurrió en 2021, cuando se encontraron varios fardos de hachís. El hallazgo se produjo el pasado 27 de junio, a última hora de la tarde, cuando una patrulla de la unidad de Playas realizaba labores de vigilancia y control del litoral.

Los agentes observaron, en la zona de baño a la altura de la posta sanitaria de Almardà, un paquete de color negro y forma rectangular envuelto en plástico y cinta adhesiva, junto a un saco de rafia situado a escasa distancia. Tras extraerlo del agua, comprobaron que el envoltorio presentaba las características habituales de los alijos de sustancias estupefacientes.

Imagen del paquete. / Levante-EMV

De inmediato, la patrulla activó un dispositivo de rastreo de toda la franja costera para localizar posibles paquetes adicionales. Lo hizo con ayuda de una embarcación y un dron que peinó el área desde el aire, pero ya no fueron posibles más hallazgos.

Desde el primer momento, la Policía Local puso los hechos en conocimiento del Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil, que se personó con una patrulla en el lugar de los hechos. Ya en la central de la Policía Local, los agentes de ambos cuerpos practicaron una pequeña incisión en el paquete que reveló una sustancia blanca en polvo. Tras ello, la Guardia Civil asumió la custodia del paquete para su pesaje y análisis en dependencias oficiales, donde el narcotest confirmó su contenido.