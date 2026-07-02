Reencuentro tras seis días de angustia en el Port de Sagunt: la menor sustraída ya está con su madre
El padre comparecerá hoy ante el juez acusado de de sustracción de menores y otro de malos tratos continuados
La pequeña de once meses que fue alejada sin permiso de su madre durante seis días ya ha vuelto a sus brazos. Las gestiones de la Policía Nacional en Huesca hicieron posible este reencuentro después de detener al padre, un hombre de 37 años que está acusado de un delito de sustracción de menores y otro de malos tratos en el ámbito familiar, como adelantó Levante-EMV.
La madre de la menor, una joven del Port de Sagunt denunció el pasado viernes a su expareja por estos dos delitos después de que él se la llevara, no la devolviera y luego mandara un mensaje a la madre diciéndole que se la llevaba de vacaciones.
La mujer le denunció en la comisaría de Sagunt, que es la localidad donde estaban ambas. Mientras los agentes seguían en la búsqueda, la madre empezó el miércoles a distribuir carteles en redes sociales denunciando la desaparición de su hija donde incluía dos fotos donde se veía a la pequeña.
Esto, según explicó la mujer a este diario, permitió que unas personas la reconocieran en un pueblo de Huesca, Riglos.
Precisamente en esta última localidad es donde los agentes localizaron a la pequeña junto al padre en un establecimiento de hostelería, como han precisado desde la Policía Nacional.
Ambos fueron trasladados a dependencias de la comisaría de Policía Nacional de Huesca y se hizo entrega de la menor a la madre, que se desplazó desde el Port de Sagunt.
El detenido, de 37 años de edad, vecino de una localidad de Teruel y sin antecedentes policiales, pasará a disposición judicial a lo largo de la mañana una vez se finalicen las diligencias policiales, como han precisado desde la policía.
- Hallan en Gilet el primer nido de la avispa asiática 'asesina' en la provincia de València
- La compraventa de viviendas en Sagunt se queda por primera vez a cero
- Se lleva sin permiso a su bebé del Port de Sagunt y acaba detenido en Huesca
- UGT desgrana en Sagunt la nueva ley que obligará a las grandes empresas a cambiar cómo se desplazan sus trabajadores
- Destrozan de madrugada el cajero de un banco en Benifairó de les Valls y dejan un reguero de daños
- Accidente laboral en Sagunt: Cae desde unos tres metros de altura
- Accidente en la A-7: Herido un conductor tras salirse de la vía en Sagunt
- Así avanza en Sagunt la multimillonaria instalación de contenedores inteligentes