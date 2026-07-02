Reencuentro tras seis días de angustia en el Port de Sagunt: la menor sustraída ya está con su madre

La pequeña de once meses que fue alejada sin permiso de su madre durante seis días ya ha vuelto a sus brazos. Las gestiones de la Policía Nacional en Huesca hicieron posible este reencuentro después de detener al padre, un hombre de 37 años que está acusado de un delito de sustracción de menores y otro de malos tratos en el ámbito familiar, como adelantó Levante-EMV .

La madre de la menor, una joven del Port de Sagunt denunció el pasado viernes a su expareja por estos dos delitos después de que él se la llevara, no la devolviera y luego mandara un mensaje a la madre diciéndole que se la llevaba de vacaciones.

La mujer le denunció en la comisaría de Sagunt, que es la localidad donde estaban ambas. Mientras los agentes seguían en la búsqueda, la madre empezó el miércoles a distribuir carteles en redes sociales denunciando la desaparición de su hija donde incluía dos fotos donde se veía a la pequeña.

Dos agentes, ante la comisaría del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Esto, según explicó la mujer a este diario, permitió que unas personas la reconocieran en un pueblo de Huesca, Riglos.

Precisamente en esta última localidad es donde los agentes localizaron a la pequeña junto al padre en un establecimiento de hostelería, como han precisado desde la Policía Nacional.

Ambos fueron trasladados a dependencias de la comisaría de Policía Nacional de Huesca y se hizo entrega de la menor a la madre, que se desplazó desde el Port de Sagunt.

El detenido, de 37 años de edad, vecino de una localidad de Teruel y sin antecedentes policiales, pasará a disposición judicial a lo largo de la mañana una vez se finalicen las diligencias policiales, como han precisado desde la policía.