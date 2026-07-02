Estos son los dos únicos ayuntamientos de Morvedre con deudas bancarias

El nivel de endeudamiento de los ayuntamientos del Camp de Morvedre ha caído a mínimos históricos, según los registros publicados recientemente por el Ministerio de Hacienda, correspondientes a los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2025. Ya no solo el montante global baja de los 20 millones de euros por vez primera desde que se iniciara esta serie estadística en 2008, sino que solo dos consistorios tienen préstamos bancarios pendientes de amortizar, después de que Canet d'en Berenguer abandonara esta lista, como antes lo hicieron Algímia d'Alfara, Segart, Faura o Alfara de la Baronia.

Los dos consistorios con deuda viva son Sagunt y Gilet, que suman más de 18,9 millones, aunque la capital del Camp de Morvedre concentra la inmensa mayoría (casi 18,7 millones), mientras el municipio de la Baronia la rebaja hasta los 275.000 euros, cuando hace justo una década rozaba los 3,5 millones de euros. Ese endeudamiento representaba un 102 % de los ingresos corrientes liquidados en aquel ejercicio, un porcentaje que ponía en riesgo su autonomía financiera.

"Pequeña trampa"

Desde Sagunt, fuentes municipales señalan que este nivel de endeudamiento, el más bajo desde 2008, es otro indicador de que "el ayuntamiento va como un tiro, económicamente". Reconocen, eso sí, que este pasivo encierra una "pequeña trampa" contable, ya que no suma la operación de crédito de cerca de 5,7 millones que se formalizó el pasado año, pero no se hizo efectiva hasta el presente.

Imagen de archivo de una reunión del consorcio del agua con representantes locales del Camp de Morvedre. / Daniel Tortajada

De hecho, en los cálculos que acompañaban al presupuesto de Sagunt para este ejercicio, el gobierno local sí contabilizó este préstamo, que hubiera elevado la deuda por encima de los 24,4 millones de euros antes del cierre de 2025. Para 2026, el ayuntamiento ya ha formalizado otro préstamo de 5,9 millones de euros, a un tipo de interés del 2,85 % y que deberá empezar a devolver en septiembre de 2027.

Balance equilibrado

Más allá de estas maniobras contables, las mismas fuentes municipales reivindican que, en los últimos años, "el balance entre las amortizaciones de deuda y las nuevas operaciones de crédito está bastante equilibrado", gracias también a los superávits que han permitido incrementar el ritmo en la devolución de los préstamos. De hecho y a través de ese remanente de tesorería, la delegación de Hacienda ya ha adelantado este año 500.000 euros en la amortización de un préstamo suscrito en 2010.

Una docena de operaciones

Los últimos pagos de sendos préstamos del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE) y la cancelación de otro crédito que se remontaba a 2016 dejan en una docena las operaciones pendientes de amortizarse, la primera de las cuales se remonta a 2004 para la adquisición del antiguo edificio de Caja Sagunto en pleno Camí Reial. Todavía habrá que esperar hasta abril de 2035 para dejar atrás el último vencimiento.