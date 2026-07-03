Cambios de última hora permiten a Sagunt exprimir al máximo las ayudas europeas al turismo

La amplia participación ciudadana, un cambio de afección de algo más de 400.000 euros y el partido mundialista de la selección española masculina de fútbol alteraron el ritmo habitual del pleno del Ayuntamiento de Sagunt. En el último caso, la expectación hizo que algunos debates, normalmente más vehementes, se acortaran para tener la oportunidad de "cumplir con el deber patrio", según reiteró en varias ocasiones el alcalde, Darío Moreno, en tono jocoso.

En cuanto al segundo, el revuelo se originó en su inclusión como "despacho extraordinario" en la parte final del orden del día y en la voz de alarma que dio el PP de Sagunt por el riesgo a perder 400.000 euros de ayudas europeas. Fue a través de una nota pública, previa al pleno, porque a la hora del debate, con la España de Luis de la Fuente ya sobre el césped del SoFi Stadium de Los Ángeles, el único rastro de la operación financiera impulsada por el gobierno local para rescatar este dinero se limitó a la votación: 13 síes de PSPV y EU-Podem y 12 abstenciones de la oposición.

Antes de este resultado, los populares denunciaban la "falta de planificación" que se desprende de la urgencia por llevar este asunto al pleno de julio. Su portavoz, Ximo Catalán, fue quien sacó a la luz que "hay dos actuaciones inicialmente previstas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que no se han podido ejecutar dentro del plazo establecido" en este programa europeo, que era el 30 de junio, por "incidencias en la contratación".

Improvisación

Pese a admitir como "positivo" que se buscaran soluciones administrativas para justificar las ayudas europeas con otras actuaciones ya ejecutadas y evitar así perjuicios de la ciudad, Catalán insiste en que "esta improvisación no es un caso aislado. El gobierno de Darío Moreno actúa tarde y mal, intentando resolver a última hora problemas que deberían haberse evitado. No podemos normalizar que los expedientes lleguen cuando los plazos ya han vencido". A preguntas de Levante-EMV, el PP de Sagunt reitera que "necesitaban aprobar inmediatamente este cambio para no perder el dinero".

La versión desde las delegaciones de Hacienda y Turismo es distinta. Estas fuentes precisan que las dos actuaciones que finalmente no serán financiadas con fondos europeos son la sustitución de las pasarelas de los accesos a las playas y la instalación de aparcabicis, presupuestadas en algo más de 280.000 euros, y la adecuación de senderos ciclables y peatonales por casi 120.000 euros.

Recurso contractual

Sobre la primera, desde el gobierno local señalan que un recurso frente al tribunal de contratos retrasó el procedimiento, lanzado a mediados de marzo, y "no podíamos esperar", así que "hemos hecho lo imposible para no perder ni un euro de estas ayudas". Así y cuando fueron conscientes de que no llegarían a tiempo, elevaron una solicitud, que fue aceptada por el órgano competente, para desviar estos 400.000 euros que no se iban a poder ejecutar según los planes originales a otros proyectos que se ajustan a los requisitos del PSTD y ya son una realidad.

Se tratan concretamente de la renovación total de las islas de contenedores de residuos municipales y domésticos a lo largo del término municipal (190.000 euros), inversiones en accesibilidad urbana (115.000 euros) y la mejora de los accesos al Teatro Romano y el Castillo (97.000 euros). Estas cuantías ya estaban garantizadas a través de media docena de operaciones de crédito, que ahora, según dio luz verde el pleno, se destinará a pagar la adecuación de la red ciclopeatonal y la renovación de las pasarelas de accesos a las playas.

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Licitación retomada

De esta última, según apostillan desde el gobierno local, el tribunal ya ha rechazado el recurso y la licitación sigue su curso.