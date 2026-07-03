Canet vuelve a sacar a la calle las imágenes de su historia en sus ‘Balcons amb història’

En Canet d’en Berenguer, su pasado es su presente. Y más esta semana en la que las principales calles de centro histórico están engalanadas con sesenta fotografías históricas que conforman el contenido de la III edición de ‘Balcons amb història’. La iniciativa, impulsada por las concejalías de Turismo y Comercio, recupera fotografías de los vecinos y vecinos del pueblo, las escanea y luego engalana los balcones del centro histórico con una selección.

En 2004, el primer año, esta exposición al aire libre se instaló en la calle Calvario (con un total de 17 instantáneas). Un año más tarde, el número de imágenes aumentó a 33 y se extendió también por Les Parres. En esta ocasión ‘ Balcons amb història’ también puede verse en la plaza del Castillo. La idea es que cada edición, las fotografía vayan apareciendo cada vez en más vías.

Una de las fotografías antiguas expuestas en Canet. / Levante-EMV

La concejala de Comercio, María Martínez, explica que “el primer año tuvimos que ir pidiendo las fotos pero, ahora, son cada vez más los vecinos que se nos acercan para ofrecernos esos pequeños recuerdos impresos que tiene mucho valor para ellos, pero también para poder reconstruir nuestra historia colectiva”. Así, cada año, se van incorporando imágenes nuevas (este año, 28) a partir de una selección de todo el material nuevo que se recupera. El resto, se escanea y se almacena.

Una de las fotografías antiguas expuestas en Canet. / Levante-EMV

Según el alcalde, Pere Antoni, “creemos que es una iniciativa muy interesante porque somos un pueblo que ha cambiado mucho en los últimos años, pero que no olvida sus raíces. Somos conscientes de la obligación de conservar nuestro pasado para que llegue a la siguiente generación. ‘Balcons amb història’ es una iniciativa que ha nacido para quedarse y que cada año va a ir a más; algún día, todas las calles del centro histórico estarán ilustradas durante algunos días con pedazos de nuestra historia.”

Una de las fotografías antiguas expuestas en Canet. / Levante-EMV

Momentos cotidianos

Todas las imágenes recuperadas, algunas con más de 75 años de antigüedad, "son importantes", como apuntan desde el ayuntamiento. El resultado es un conjunto que recupera todos los momentos cotidianos del Canet que fue una población agrícola y pesquera. Las fiestas tradicionales, la religión, el campo… todo ese pasado vuelve a ser actualidad en Canet gracias a la exposición ‘Balcons amb història’.