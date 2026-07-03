El conflicto de la basura en Sagunt llega a su punto crítico: la plantilla decidirá en breve entre acuerdo o huelga indefinida

La convocatoria de huelga indefinida en el servicio encargado del aseo urbano y la recogida de basura en Sagunt a partir del próximo día 15 sigue adelante, pero a la espera de la decisión que adopte la plantilla el próximo lunes, día 6. Ese día se pronunciarán entre aceptar un acuerdo o ir a la movilización a partir de las últimas propuestas económicas presentadas por la dirección sobre el punto más conflictivo: el pago de los domingos y festivos trabajados.

Estas ofertas han sido presentadas tras una reunión celebrada este miércoles a la que acudieron representantes de la empresa municipal que presta el servicio y de la plantilla, así como el alcalde, Darío Moreno. Justo esa mañana, la plantilla ya hizo visible el malestar con concentraciones ante distintas sedes municipales.

Dos propuestas

La primera opción es el pago de 60 euros por cada domingo y festivo durante 2027, dejando abierta una nueva negociación para fijar la cuantía correspondiente a 2028.

La segunda mantiene los 60 euros durante 2027, pero eleva el complemento hasta los 70 euros por domingo y festivo en 2028 y consolida esa última cantidad a partir de 2029, actualizándola posteriormente conforme al IPC.

La oferta mantiene, además, sin cambios las actuales condiciones laborales con una jornada anual de 1.584 horas, con 18 fines de semana y cinco festivos obligatorios, así como un "premio" de jubilación. A eso se añade el compromiso de incrementar los salarios un 4,5 % en 2027 ya que los presupuestos de este año ya están aprobados y que, si alguien trabaja fines de semana extra de forma voluntaria, se le pagarán 250 euros por cada uno.

La plantilla se hizo oír este miércoles ante distintas sedes municipales. / Levante-EMV

Si la plantilla rechaza esas ofertas y opta por la huelga, como explican desde CC OO, tanto la empresa como el ayuntamiento darán por cerrada la negociación.

CCOO considera insuficiente la oferta

Desde Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en el comité de empresa, reconocen que durante las últimas semanas "se han producido avances en la negociación, pero no lo suficiente". "Se han movido en dos aspectos clave —la cuantía económica y la temporalidad del acuerdo— y eso no es trivial. Sin embargo, el resultado sigue sin estar a la altura de lo que esta plantilla merece y de lo que se había planteado", dicen en un comunicado.

El sindicato sostiene que los 60 euros planteados para 2027 apenas mejoran en diez euros la cantidad que anteriormente se había planteado en el Tribunal de Arbitraje y recuerdan que la reivindicación sindical partía de una compensación de 80 euros por cada domingo y festivo trabajado. "Eso no es una propuesta seria de mejora; es un maquillaje", opina en un comunicado.

La plantilla se hizo oír este miércoles ante distintas sedes municipales. / Levante-EMV

"Tomadura de pelo"

El presidente del comité de empresa, Pedro Jesús Martínez, era más directo en declaraciones a Levante-EMV y consideraba una "tomadura de pelo" las dos últimas propuestas. "Según me han confirmado, ya no incluyen el incremento de los trienios de siete a ocho; una mejora que sí formaba parte de una propuesta anterior en la que el complemento por domingos y festivos se situaba en 50 euros. Vamos que nos dan por un sitio para quitarnos por otro", decía.

Además, CCOO critica que la empresa haya rechazado abordar otra de las principales reivindicaciones del comité: reducir el número de domingos y festivos que cada trabajador debe realizar anualmente, algo que, según el sindicato, "afecta directamente a la conciliación familiar, la salud laboral y la calidad de vida de la plantilla", además de evidenciar, a su juicio, la necesidad de reforzar el número de efectivos.

El sindicato insiste, en cualquier caso, en que será la plantilla quien tenga la última palabra y anuncia que respetará su decisión.

La plantilla se hizo oír este miércoles ante distintas sedes municipales. / CGT

Convenio sin actualizar desde 2012

Desde la CGT remarcan que el convenio colectivo permanece sin actualizar desde 2012 y que fue denunciado en 2025 para iniciar una negociación que, tras más de un año, continúa bloqueada por las diferencias económicas.

Entre las principales reivindicaciones, recuerda la de que los 18 domingos y cinco festivos que realizan anualmente los trabajadores sean remunerados de forma diferenciada, ya que actualmente perciben la misma retribución que cualquier jornada ordinaria.

CGT también denuncia que durante la negociación la empresa "vinculó mejoras salariales a la renuncia de derechos ya consolidados", como el complemento del 100 % durante la primera baja por enfermedad común, el premio de jubilación o el incremento de cinco fines de semana adicionales de trabajo al año, propuestas que fueron rechazadas por la plantilla en distintas asambleas.

Asimismo, critica lo que considera "una progresiva privatización del servicio municipal de limpieza" mediante la contratación de seis nuevas empresas externas para asumir tareas que anteriormente realizaba la SAG, una situación que, a su juicio, “ha restado eficiencia, ha incrementado los costes y ha aumentado la dependencia del municipio”.