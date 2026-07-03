Docentes y familias de Sagunt alzan la voz por la escuela pública en unas jornadas

Docentes de todas las etapas educativas, familias y personas vinculadas al mundo de la enseñanza se dieron cita en Sagunt en la la V edición de las Jornadas Educativas 'Compartim experiències' promovida por la Coordinadora per l'Ensenyament en Valencià del Camp de Morvedre (Cevcam).

El objetivo era "reflexionar, compartir y seguir construyendo una escuela pública de calidad y en valenciano". Pero, en esta ocasión, el evento no ha mostrado el formato habitual de otros años, en los que los participantes compartían sus experiencias en el aula. El centro de atención de este año ha sido el "análisis de la situación actual que se encuentra el sistema educativo valenciano", acentuado "por la movilización del profesorado y la huelga educativa indefinida". "Las ponencias y los espacios de debate han servido para compartir reflexiones sobre los retos actuales y dibujar perspectivas de futuro para la comunidad educativa", según explican desde la Coordinadora.

La Cevcam e integrantes de su equipo. / Cevcam

En el acto ha participado Jordi Caballero para explicar la caja de resistencia creada por las asambleas y Escola Valenciana y se ha celebrado una mesa redonda con representantes de todas las etapas educativas y familias.Por otro lado, han contado con Jaume Olmos, director del CRA Benavites-Quart, para explicar las reivindicaciones de los equipos directivos que presentaron su dimisión. Posteriormente, se ha realizado la última asamblea del profesorado del Camp de Morvedre para finalizar el presente curso, "con una muy alta participación", asegura la Cevcam.

Consolidación de las jornadas

Para acabar, "la Manifas Band, la banda de música nacida de las movilizaciones docentes, ha explicado su experiencia, y la jornada ha acabado con gritos contra los recortes en educación y pidiendo la dimisión de la consellera Ortí, acompañados por la música de la banda", añade la Coordinadora.

Las integrantes de la coordinadora "han reivindicado la importancia de generar espacios de encuentro entre docentes, y la necesidad de no dar ningún paso atrás en la presencia del valenciano en las aulas".

Esta edición ha permitido que la Cevcam haya logrado consolidar unas jornadas nacidas hace 5 años, creando una comunidad entre el profesorado. Estas, según indican, se han transformado en "un espacio de referencia para el debate pedagógico y la defensa de una educación pública, inclusiva, arraigada al territorio y comprometida con el valenciano", finalizan.