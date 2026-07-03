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Fallece un trabajador en unas obras en Parc Sagunt II

Los intentos por reanimarle desde el primer momento y, luego, por una unidad del SAMU han sido en vano

Imagen de una ambulancia.

Imagen de una ambulancia. / PERALES IBORRA

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Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

Un trabajador de 62 años del Port de Sagunt ha fallecido esta mañana de forma repentina en un polígono industrial de Sagunt.

El hombre era uno de los profesionales contratados en las obras de la plataforma intermodal que se está construyendo en Parc Sagunt II junto a la futura gigafactoría de Volkswagen y a la carretera CV-309 que une el Port de Sagunt con Puçol.

El trabajador se encontraba en el interior de su vehículo, estacionado en la obra, y conversando con un compañero cuando ha sufrido un desvanecimiento. A pesar de los intentos de reanimación desde el primer momento, no ha sido posible que volviera a respirar.

Maniobras del SAMU

Una llamada a Emergencias sobre las 12,06 horas también ha movilizado a una unidad del Servicio Médico Urgente (SAMU) que le ha realizado diversas maniobras de reanimación. Sin embargo, ha sido imposible hacer algo por su vida y, finalmente, ha fallecido, como han confirmado desde el centro de Coordinación sin poder precisar más las causas.

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Tras lo sucedido, la coordinación de seguridad y la UTE encargada de las obras de la plataforma intermodal han activado los protocolos de investigación establecidos, tal y como procede habitualmente en estos casos.

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