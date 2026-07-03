Así es el festival techno que aterrizará en breve en el Port de Sagunt

El Blackworks Open Air es el nuevo festival que aterrizará en breve en el Port de Sagunt. Lo hará además en un lugar emblemático, justo junto al Horno Alto número 2, un vestigio de la antigua siderurgia que ya ha visto cómo en sus alrededores se llevaban a cabo otros macroeventos musicales como ocurrió con el Festardor antes de cambiar de ubicación.

Centrado en música techno, el grueso de la programación llegará el próximo fin de semana, concretamente los días 11 y 12 de julio, cuando la organización espera a reunir a 8.000 personas en cada jornada y así llegar a convocar a unos 16.000 'ravers' en total.

La promotora de hard dance asegura que ésta será "su producción más genuinamente industrial de la historia de Blackworks", ya que el solar de una antigua factoría de acero "se transformará en una instalación musical y tecnológica de vanguardia. La música sonará a lo largo de dos días entre viajes naves portuarias y a los pies del Alto Horno Nº2, un monumental vestigio de su pasado siderúrgico", afirman recordando que este último fue levantado en 1922, reconstruido en los años 60 y restaurado de un modo que le valió el Premio Europa Nostra.

Imagen de un anterior festival de Blackworks. / Blackworks

Ante semejante símbolo, desde Blackworks Open Air no dudan en asegurar que este icono considerado bien de interés cultural (BIC) "formará parte activa de la escenografía del festival: estará iluminado con el característico color rojo de la marca y en torno a él habrá shows de pirotecnia y efectos especiales".

"Recinto idóneo"

Ésta será la primera incursión de Blackworks en València. Por ello, sus promotores no dudan que "el recinto escogido es idóneo para transmitir la naturaleza industrial, cruda y metálica del hard techno y el schranz".

Así, auguran "una fusión entre la memoria industrial de los antiguos altos hornos, la tradición pirotécnica valenciana y la energía de la música electrónica en vivo".

Dieciséis artistas

Sobre su único escenario, desfilarán un total de 16 artistas. El sábado será el turno de BIIA, Daria Kolosova, Dexphase, Skyption, Luciid, SNTS, Svetec y Warface; mientras que el domingo actuarán Jazzy, Natte Visstick, Nikolina, Remco Beek Wilder, Tarkno, Restricted, Samuel Moriero y Zapravka.

Otro festival organizado por Blackworks. / Blackworks

Horarios

Todas las actuaciones comenzarán a las 16:00 horas con idea de prolongarse el sábado hasta lq 1 de la madrugada y el domingo, hasta las 00 horas.

Evento especial gratuito

El viernes 10 de julio, además, habrá un evento especial gratuito. Será una jornada de puertas abiertas de 20:00 a 0:00 horas en la que cualquier persona podrá entrar gratis al recinto. En ella, habrá sesiones de DJs, una mascletà y se servirá comida en food trucks. "Todo el pueblo de Sagunt podrá ser testigo de la sofisticada producción, plagada de enormes pantallas LED, luces deslumbrantes y el omnipresente color rojo", afirman desde la organización.

Ya se han vendido el 85% de las entradas

En este momento ya se han vendido el 85% de las entradas para un festival que vende sus abono para los dos días desde 54€ en la web oficial. "Miles de jóvenes, sobre todo de 18 a 25 años, viajarán desde toda España para entregarse a fin de semana de baile frenético", auguran sus impulsores.