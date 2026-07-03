Sagunt da otro empujón a un reforzado y multimillonario servicio de autobús urbano

El pleno del Ayuntamiento de Sagunt dio este jueves el paso previo a la convocatoria del concurso para la adjudicación del nuevo transporte colectivo urbano en autobús. Tres años después de que caducara la última concesión, que se remontaba a 2021 con un contrato que ya era de emergencia, la concejalía de Movilidad está muy cerca de renovar este servicio, que ha ido pulverizando exponencialmente sus récords de clientela.

Después de que en diciembre se aprobara definitivamente el proyecto, que presenta como principal novedad la incorporación de sendas líneas de conexión con los polígonos industriales y especialmente con la gigafactoría de Parc Sagunt II, y de que esta misma semana entraran en vigor las nuevas tarifas, casi idénticas a las anteriores, el pleno municipal acordó la solicitud del informe preceptivo a la Oficina Nacional de Evaluación (ONE). Esta consulta al organismo dependiente del Ministerio de Hacienda es obligatoria en virtud de la Ley de Contratos del Sector Público, al superar el millón de euros de presupuesto.

Plazos

Concretamente, la previsión del ayuntamiento es sacar a licitación este servicio por algo más de 23 millones de euros y una duración de 10 años, sin posibilidad de prórroga. Aunque el expediente está muy avanzado, la espera para la puesta en marcha del nuevo servicio todavía se puede hacer larga. El primer plazo de esta parte final de la tramitación son los 30 días de los que dispone la ONE para emitir su dictamen, aunque, según la información del propio ministerio, la oficina tardó una media superior a los 36 días en resolver los expedientes que le llegaron el pasado ejercicio.

El siguiente paso tendrá que volver a darse desde el pleno para la luz verde a la licitación, ya que la elevada cuantía de la concesión obliga a que éste sea el órgano gestor del procedimiento. Con la esperanza de que esta fase de la contratación no se encuentre con obstáculos como la falta de interés por parte de las empresas dedicadas al transporte de viajeros o los eventuales recursos al tribunal central, un último impás serán los seis meses que el concesionario tendrá de plazo máximo para poner en marcha el servicio desde la formalización del contrato.

Polígonos industriales

Y en ese momento es cuando entrarán en vigor unas mejoras que tienen entre sus principales objetivos la solución de los problemas derivados de la alta demanda en horas punta; la mayor atención a núcleos de población en periodo estival; la conexión de los polígonos industriales con una línea propia; la ampliación del servicio nocturno en verano; así como la garantía de conectividad con el transporte interurbano, especialmente Cercanías y MetroBus.

El concejal de Movilidad Urbana, Javier Raro, durante una intervención en el pleno de este jueves. / M.M.C

Este proyecto, que se empezó a trabajar a principios de 2023, se aprobó provisionalmente en abril de 2024, aunque hasta diciembre del pasado ejercicio no se llevó otra vez a pleno para su luz verde definitiva. Entre las novedades que se han ido introduciendo durante la tramitación, a la que se presentaron 50 alegaciones, destacan la nueva modalidad de servicio a demanda, la ampliación de la línea D hasta las 23.30 horas para dar cobertura a los últimos servicios de tren desde València y Castelló o la inclusión de una parada en la avenida 3 de Abril.

Votación

En el pleno de este jueves, en el que no hubo debate sobre esta cuestión, la solicitud del informe a la ONE recibió el apoyo del gobierno municipal (PSOE y EU-Podem), PP y Vox, mientras que Compromís per Sagunt se abstuvo e Iniciativa Porteña votó en contra.