Sagunt impulsa la protección patrimonial de 'Les Cases de Queralt'

El Ayuntamiento de Sagunt instará la Generalitat Valenciana a estudiar y promover la protección patrimonial de Les Cases de Queralt, el singular enclave situado más al norte de su costa, formado en su mayoría por vinviendas dipuestas en sencillas plantas bajas.

El objetivo municipal es garantizar un nivel máximo de conservación, atendiendo a los valores históricos, arquitectónicos, paisajísticos y etnológicos del lugar. Por ello, ha mostrado su plena disposición a colaborar con la Generalitat en la tramitación del expediente, "facilitando cuanta documentación, antecedentes históricos, informes sobre la regresión costera y afecciones de los espigones vecinos resulten precisos para acreditar la necesidad de su protección reforzada".

Para ello, va a promover la recopilación y sistematización de toda la documentación histórica, fotográfica y técnica referente al lugar, "en colaboración con las asociaciones vecinales de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, con el fin de reforzar la solicitud de declaración ante la Administración autonómica. Y declarar expresamente que Les Cases de Queralt y su entorno litoral constituyen una de las manifestaciones residenciales, históricas y ambientales más relevantes de la costa de Sagunto, y que su preservación y protección frente a los temporales y las infraestructuras de retención del norte responde al interés general del municipio".

Texto con aportaciones

La propuesta fue presentada por Vox y defendida por su portavoz, Alejandro Vila. Desde el PSOE, la concejala de Turismo y Patrimonio, Natalia Antonino, presentó una enmienda de sustitución del primer punto para pedir de forma genérica que se le diera la protección de máxima categoría que mejor corresponda, sin especificar cuál.

El portavoz del PP, Ximo Catalán, presentó otra para instar a las concejalías de Turismo y Cultura del ayuntamiento "a elaborar un proyecto de puesta en valor de Les Cases de Queralt que analice su potencial como recurso patrimonial, cultural y turístico, contemplando actuaciones de divulgación, interpretación, señalización, programación de actividades y promoción del enclave, con el objetivo de contribuir a su conservación, difundir su valor histórico y dinamizar la actividad cultural y turística de la zona".

Ambas fueron aceptadas y el texto fue aprobado con los votos a favor del PSOE, PP, IP, Vox y Compromís per Sagunt, así como la abstención del concejal de EU–Unides Podem.

Manifestación "especialmente valiosa"

La motivación de este acuerdo, según la parte expositiva del texto, viene dada por “la afirmación institucional de que este conjunto y su entorno constituyen una manifestación especialmente valiosa de la cultura, la arquitectura litoral y el patrimonio histórico y social de Sagunto”. Y que “las instituciones públicas tienen, por ello, el deber de proteger el patrimonio material de nuestros municipios que se encuentra expuesto a riesgos ambientales o a la degradación”.

Regresión

Como explica el texto, Les Cases de Queralt, "forma parte de un patrimonio natural, ambiental y social de primer orden para el municipio". No obstante, recuerda que "en los últimos años, este espacio costero y residencial ha sufrido un acusado proceso de regresión. Esta situación se ha visto gravemente agravada por los efectos que ha tenido la gran extensión del espigón construido en el entorno de Les Cases de Queralt dentro del proyecto de regeneración de las playas de Almenara”. Más concretamente tras “la borrasca Harry” que “ha vuelto a poner de manifiesto la situación crítica en la que se encuentra el litoral norte del municipio, provocando una pérdida significativa de arena, daños en infraestructuras y afecciones directas a viviendas situadas en primera línea de costa. El impacto de las infraestructuras costeras vecinas amenaza de forma directa la integridad física y la continuidad de Les Cases de Queralt como testimonio arquitectónico y social de nuestro litoral”.

Por ello, considera que “la declaración de Les Cases de Queralt como Bien de Interés Cultural (BIC) no supondría únicamente un reconocimiento honorífico, sino una protección de esta envergadura jurídica otorgaría las herramientas necesarias para exigir medidas de conservación estructurales y definitivas que vayan más allá de los simples aportes de arena provisionales, garantizando la retención de sedimentos y la resiliencia del litoral frente a los temporales y las dinámicas costeras alteradas", dicen después del reciente macrotrasvase de arena que ha realizado el Ministerio.

La exposición de motivos finaliza mencionando “el deber” que tienen “los concejales”, de “velar por la protección de cuanto constituye el legado histórico, cultural y humano de Sagunto. Proteger Les Cases de Queralt es defender nuestra historia frente a la regresión marina y la inacción institucional”.