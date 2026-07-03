Sagunt refuerza sus demandas ante la APV pero renuncia a la vía judicial

La falta de avances significativos durante años en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Autoridad Portuaria de València (APV) con Sagunt, recogidos en varios convenios, volvió al pleno municipal de la mano de una propuesta de Compromís, enmendada por el PSPV y apoyada por todos los grupos, con la excepción de Iniciativa Porteña, que se abstuvo.

La moción permitió reforzar las reclamaciones municipales para que la APV abra el puerto a la ciudadanía, construya el tramo marítimo del Pantalán, amplíe las excavaciones en el yacimiento del Grau Vell y regenere este tramo sur que linda con el Marjal dels Moros. Pero, además, el debate sirvió para que el alcalde, Darío Moreno, diera cuenta de las últimas novedades sobre estas cuestiones.

La principal hace referencia a un informe del secretario que, a falta de los últimos retoques, admite que, "con un convenio caducado, no podemos ir a la vía judicial" o, al menos, "nuestras posibilidades de conseguir lo que queremos son menores". El socialista también adelantó que este dictamen apuesta por "intentar firmar un nuevo acuerdo con la APV", aunque no concretó las cláusulas que se incorporarían para evitar que se repitan los incumplimientos del organismo presidido por Mar Chao.

Proyectos fundamentales

Para abrir el debate, la portavoz de Compromís, Maria Josep Picó, apuntó que "estamos hablando de proyectos fundamentales, ya que, convertir el muelle norte en una marina pública, permitiría poner en valor, como se merece, el entorno del Horno Alto y las naves". La valencianista recordó que, después de inaugurar el tramo terrestre del paseo del Pantalán, "llevamos tres años esperando a que la APV siga con las actuaciones", mientras el Ayuntamiento de Sagunt "ya cumplió con su parte, al ceder los terrenos necesarios para la construcción del acceso ferroviario al puerto".

Frente a la estrategia de "recuperar espacios públicos para la ciudadanía y renaturalizarlos", Picó recordó que una reciente delimitación de usos impulsada desde la APV para sus instalaciones en Sagunt redujo en más de 100.000 metros cuadrados el terreno reservado para esa marina. Además, apeló a la reciente prórroga de la autorización de la explotación del muelle norte hasta 2028 para lamentar el "menosprecio" a la ciudad.

Nuevo convenio

La portavoz de Compromís también se refirió a las negociaciones iniciadas hace unos meses para la renovación del convenio entre el consistorio y la entidad portuaria, cuyo primer borrador no solo "se nos hizo llegar de una manera poco ortodoxa, sino que no incluía ninguna de las reivindicaciones". Sin más información desde que los grupos plantearon sus propuestas para concretar este acuerdo, Picó señaló que la APV "no es una ONG. Está respaldada por Puertos del Estado, así que hay que ser ambiciosos en nuestras peticiones".

Vista de las instalaciones portuarias en Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Sobre este punto, el alcalde destacó el tono "positivo" de la moción de Compromís y las ventajas de "incrementar la presión" a la APV en beneficio de la ciudad, aunque rechazó las acusaciones de falta de transparencia. "Al no implicar gastos para el ayuntamiento, podríamos haber llevado la negociación del convenio exclusivamente desde la junta de gobierno, pero quisimos compartirla con el resto de grupos, porque es un tema con peso suficiente", argumentó.

Competición de presión

Sin embargo, tras ofrecer a la oposición la oportunidad de hacer sus aportaciones, "se empezó una especie de competición para ver quien era capaz de presionar más". Al trasladar estas reclamaciones, "a la APV no le gustó, porque íbamos a máximos. Desde entonces -insistió Moreno- hemos intentado que nos concretaron con qué aspectos están o no de acuerdo, pero hemos llegado a una situación de paralización". Así, el alcalde apuntó que "tendremos que rebajar nuestras solicitudes".

Para cerrar el debate, Picó precisó que el principal objetivo de la moción es "llamar la atención a la APV para que vea la preocupación del ayuntamiento frente a los incumplimientos de los convenios firmados". La portavoz de Compromís per Sagunt lamentó la falta de avances en la fachada litoral durante los últimos 30 años, tiempo en el que "se podría haber mejorado mucho en renaturalización y recuperación de espacios públicos patrimonio".

Contrastes

Frente a los intereses económicos de la APV y el contraste que supone "su enorme actividad comercial y su desdén a la ciudadanía y el patrimonio", Picó puso un broche optimista al señalar que "podemos soñar con una fachada marítima plagada de espacios verdes y con una marina pública, que recupere el patrimonio y abra la ciudad al mar. Nos lo merecemos".