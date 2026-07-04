Asecam destaca las soluciones basadas en la naturaleza como mecanismos de estrategia empresarial

La Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (ASECAM) celebró una jornada dedicada a las Soluciones Basadas en la Naturaleza, un encuentro enmarcado dentro del Foro ASECAM de Sostenibilidad Ambiental y que estuvo centrado en el papel de la innovación ambiental como palanca para la sostenibilidad empresarial, la descarbonización y la conservación de la biodiversidad.

El evento reunió a representantes empresariales, técnicos y expertos en sostenibilidad, en una sesión orientada a analizar herramientas como la certificación ambiental, la compensación de emisiones y la inversión en proyectos de restauración ecológica, destacando el potencial de las Soluciones Basadas en la Naturaleza como mecanismo para integrar la acción climática en la estrategia empresarial.

Soluciones eficaces

Esta jornada contó con la participación de Javier Martínez Bausá, agente de Innovación de la Asociación de Municipios Forestales (AMUFOR) y Lourdes Martín Mangas, directora de Sostenibilidad y Cambio Climático de la empresa SGS, ambos moderados por la líder del Grupo de Trabajo de Soluciones Basadas en la Naturaleza, Inés Picazo.

Cristina Plumed y otros participantes de la jornada. / ASECAM

«En el marco de las alianzas, el desarrollo de metodologías validadas que permitan certificar la gestión forestal sostenible se convierte en un elemento clave para escalar soluciones eficaces frente al cambio climático y, especialmente, frente al creciente riesgo de incendios forestales en el arco mediterráneo. Asimismo, su avance facilitaría a las empresas integrar este tipo de proyectos en sus estrategias de sostenibilidad, al reforzar la trazabilidad, la verificación de impactos y el cumplimiento de los crecientes requisitos regulatorios y de reporte ESG, contribuyendo al acceso a financiación sostenible, a la credibilidad de sus compromisos climáticos y a una mejor gestión de los riesgos asociados al territorio», ha destacado la líder del Grupo de Trabajo de Soluciones basadas en la Naturaleza, Inés Picazo.

Compromiso con la sostenibilidad ambiental

Durante la sesión se abordaron, entre otros temas, la importancia de las certificaciones ambientales, los proyectos de compensación de emisiones de CO₂, la restauración de ecosistemas y humedales, la integración de la biodiversidad en la estrategia empresarial o los nuevos modelos de colaboración público-privada en sostenibilidad.

Además, se destacó la participación de entidades vinculadas a proyectos de conservación, como iniciativas de restauración de humedales y proyectos de carbono azul, así como la implicación de empresas del territorio en pilotos de compensación y biodiversidad. La presidenta de ASECAM, Cristina Plumed, clausuró este encuentro destacando el compromiso del tejido empresarial con la sostenibilidad ambiental.