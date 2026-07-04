Benifairó pagará hasta 350 euros a su policía por los operativos extraordinarios

El Ayuntamiento de Benifairó de les Valls ya cuenta con un reglamento de productividad y gratificaciones, que le permite desde este verano retribuir a sus trabajadores cuando «muestren una especial implicación» en el cumplimiento de las funciones asignadas adicionalmente a las obligaciones de su puesto de trabajo.

Su entrada en vigor hace unos días recoge el marco legal que regula estos conceptos y circunscribe su ámbito de aplicación a los funcionarios de carrera, los interinos, así como al personal laboral, fijo, indefinido o temporal, con la exclusión de las personas contratadas en virtud de subvenciones o los empleados eventuales de confianza.

Complementos

El reglamento establece varios factores para la asignación del complemento de productividad. El primero son las tareas extra que sean sobrevenidas, necesarias y urgentes, cuya retribución no superará el 50 % del salario base. El segundo es la sustitución de vacantes con funciones adicionales, que se calculará, al igual que en el caso de los habilitados nacionales, a partir del complemento específico de la plaza a cubrir.

Además del juez de paz o la coordinación de proyectos subvencionados, que dependerán de la ayuda recibida, el último supuesto, más allá de la Policía Local, es el desempeño de trabajos adicionales para el cumplimiento de los objetivos de un departamento o servicio. En este caso se especifica que, en los días de especial relevancia para Benifairó, se asignan 75 euros por el apoyo de 1 a 3 horas; 150 euros de 4 a 6 horas; así como 250 euros de 7 a 10 horas.

Horas extraordinarias

Además de detallar el procedimiento para obtener estos complementos, el reglamento reserva un capítulo para las gratificaciones extraordinarias, cuya cuantía deberá acordarse en el pleno y también podrán ser compensadas mediante tiempo de descanso, a razón de dos horas por cada hora extra trabajada en día laborable y tres por una en los festivos. El máximo anual por trabajador no podrá rebasar las 80 horas, según se recoge también en el documento.

Policía Local

De igual forma, el reglamento contempla los supuestos especiales de gratificación por los servicios extraordinarios de la Policía Local de Benifairó, los llamados operativos. Con un máximo anual de ocho de hasta ocho horas, la retribución asciende a 150 euros en los servicios de este tipo que no superen las 4 horas, a 250 euros entre 4 y 6 horas y a 350 euros entre 7 y 8 horas, con el asterisco de que se computarán como 1,5 en los días 24, 25 y 31 de diciembre, además del 1 y el 6 de enero.