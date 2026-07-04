Cruce de reproches en Sagunt por el presupuesto de la Generalitat

El pleno de Sagunt aprobó en su última sesión una serie de enmiendas a los presupuestos de la Generalitat, cuando ya estaba cerrado el plazo para su presentación. Aunque los socialistas en Les Corts ya habían incluido las peticiones de la capital del Camp de Morvedre entre sus reivindicaciones, el debate, estéril en sus efectos, sí resultó muy encendido.

De un bando, Tomás Serrano (Vox) tildó de «hipócrita» la propuesta de sumar para Sagunt cerca de 72 millones de euros del presupuesto autonómico. «Es propaganda socialista-sentenció-, ya que piden las cosas que ellos mismos no hicieron». En esta línea, Ximo Catalán (PP) consideró «triste e indecente, que en ocho años del Botànic no se resolvieran las cuestiones que ahora se plantean» y coincidió en la «excusa propagandística» de esta moción para justificar el voto en contra de su grupo, por la abstención de los concejales del otro partido avalista de este presupuesto del Consell.

Momento de la votación. / Ayuntamiento de Sagunt

Del otro lado, Javier Raro (PSPV) insistió en varias ocasiones en que la única aportación de los populares en Les Corts durante el plazo de la presentación de enmiendas fue "reducir en 100.000 euros la aportación prevista para el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana. Ya nos dan poco y encima nos quitan". Sobre la incidencia de las cuentas, el edil insistió en que «son un insulto para Sagunt».

"De vergüenza"

Maria Josep Picó (Compromís) también fue contundente al señalar que las inversiones para la capital del Camp de Morvedre «son de vergüenza. El Consell nos deja secos, porque en el ayuntamiento hay un gobierno de izquierdas». Frente a esta visión partidista, la valencianista alertó de que los últimos presupuestos de la Generalitat «nos dejan en riesgo de perder calidad de vida, porque tendremos un pedazo de parque industrial, pero seremos más pobres». Picó también afeó la actitud del grupo municipal del PP, ya que «estas enmiendas deberían haberse aprobado como declaración institucional».

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También Roberto Rovira (Esquerra Unida) intervino en este punto para lamentar que las cuentas presentadas por el Consell para este año «serían más propias para la ciudad de hace 20 años». Además de calificar de «indecente» que el Metro siga sin llevar a Sagunt, el edil reiteró que «no pedimos privilegios», simplemente que la Generalitat dé respuesta a las necesidades extra derivadas de la puesta en marcha de la gigafactoría de PowerCo en Parc Sagunt II.