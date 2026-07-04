El descenso del paro en Morvedre contrasta con la dificultad laboral para mujeres y mayores

El comienzo de la temporada estival siempre es una buena oportunidad para crear empleo en la comarca. De esta manera lo muestran los últimos datos de paro registrado, que muestran hasta una bajada de paro de hasta 79 personas del mes de junio respecto al mes de mayo. Este hecho va más lejos que el carácter cíclico de la realidad productiva de la comarca, "se enmarca dentro de la dinámica de descenso del paro registrado y de incremento del número de cotizantes a Seguridad Social que se viene observando en los últimos años", a juicio de CCOO.

Dificultad de las mujeres

El año pasado en junio había 131 personas desempleadas menos que el año anterior en el Camp de Morvedre, a pesar de que la población activa no pare de incrementarse con el paso de los años, tanto por el aumento poblacional transmitido en los datos del padró como resultado de la regularización extraordinaria de personas extranjeras; un procedimient que, según CC OO, permitirá ayudar a las personas que ya residían y contribuían a la economía Española, "puedan acceder con derechos al empleo y generar cotizaciones".

Sergio Villalba Secretario General de CCOO. / CCOO

Las cifras siguen dejando claro, a juicio del sindicato, la dificultad de las mujeres para ser contratadas y/o mantener el empleo, "ya que estas representan al 62% del paro registrado. Por su parte, las personas de 45 o más años ya suponen casi el 57% de las personas inscritas en la oficina de empleo", comparte CCOO

La lucha continua

Comisiones Obreras valora de manera positiva la creación de empleo. No obstante, afirma que su lucha permanece intacta por obtener unas medidas que permitan "mejorar el poder adquisitivo de los salarios, medidas, por un lado, pasan por el incremento de los mismos, pero también por frenar la especulación para evitar subidas de precios".

De la misma manera, ve necesario pelear contra "las dinámicas de exclusión del mercado de trabajo que afectan en mayor medida a mujeres, personas con diversidad funcional y a personas de 45 o más años y seguir reclamando mejorar la seguridad laboral para evitar lesiones permanentes que deterioran nuestra salud, causando sufrimiento personal y limitando nuestras posibilidades laborales".