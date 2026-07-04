El descenso del paro en Morvedre contrasta con la dificultad laboral para mujeres y mayores
CCOO valora de manera positiva la creación de empleo, pero incide también en la necesidad de mejorar los salarios
El comienzo de la temporada estival siempre es una buena oportunidad para crear empleo en la comarca. De esta manera lo muestran los últimos datos de paro registrado, que muestran hasta una bajada de paro de hasta 79 personas del mes de junio respecto al mes de mayo. Este hecho va más lejos que el carácter cíclico de la realidad productiva de la comarca, "se enmarca dentro de la dinámica de descenso del paro registrado y de incremento del número de cotizantes a Seguridad Social que se viene observando en los últimos años", a juicio de CCOO.
Dificultad de las mujeres
El año pasado en junio había 131 personas desempleadas menos que el año anterior en el Camp de Morvedre, a pesar de que la población activa no pare de incrementarse con el paso de los años, tanto por el aumento poblacional transmitido en los datos del padró como resultado de la regularización extraordinaria de personas extranjeras; un procedimient que, según CC OO, permitirá ayudar a las personas que ya residían y contribuían a la economía Española, "puedan acceder con derechos al empleo y generar cotizaciones".
Las cifras siguen dejando claro, a juicio del sindicato, la dificultad de las mujeres para ser contratadas y/o mantener el empleo, "ya que estas representan al 62% del paro registrado. Por su parte, las personas de 45 o más años ya suponen casi el 57% de las personas inscritas en la oficina de empleo", comparte CCOO
La lucha continua
Comisiones Obreras valora de manera positiva la creación de empleo. No obstante, afirma que su lucha permanece intacta por obtener unas medidas que permitan "mejorar el poder adquisitivo de los salarios, medidas, por un lado, pasan por el incremento de los mismos, pero también por frenar la especulación para evitar subidas de precios".
De la misma manera, ve necesario pelear contra "las dinámicas de exclusión del mercado de trabajo que afectan en mayor medida a mujeres, personas con diversidad funcional y a personas de 45 o más años y seguir reclamando mejorar la seguridad laboral para evitar lesiones permanentes que deterioran nuestra salud, causando sufrimiento personal y limitando nuestras posibilidades laborales".
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan en Gilet el primer nido de la avispa asiática 'asesina' en la provincia de València
- Se lleva sin permiso a su bebé del Port de Sagunt y acaba detenido en Huesca
- UGT desgrana en Sagunt la nueva ley que obligará a las grandes empresas a cambiar cómo se desplazan sus trabajadores
- Recuperan un paquete de más de un kilo de cocaína hallado en una playa de Sagunt
- Un incendio en el Port de Sagunt moviliza a bomberos y medios aéreos
- Accidente laboral en Sagunt: Cae desde unos tres metros de altura
- La compraventa de viviendas en Sagunt se queda por primera vez a cero
- Accidente en la A-7: Herido un conductor tras salirse de la vía en Sagunt