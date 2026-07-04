Estivella preserva con un cristal la cisterna y el aljibe del siglo XVII

Una cristalera de vidrio preserva en Estivella uno de los hallazgos más importantes de los últimos tiempos en la localidad: Una cisterna del siglo XVII que se daba en un principio por perdida. A esto se unía un aljibe de ocho metros de profundidad, también en perfecto estado. Pero además, los trabajos en la zona revelaron la existencia de una industria vidriera de la que no se tenía constancia, al encontrar restos de vidrios y la joya de la corona: un horno para el desarrollo de este cometido de manera artesanal, que situaba a este municipio en uno de los centros productores mas destacados de la zona.

Una vecina asomada para ver el aljibe / LEVANTE-EMV

Fin de la I fase

Después de meses de campañas arqueológicas, intervenciones y estudios de investigación que ha dirigido y coordinado el arquitecto Paco Cervera Arias junto al arqueólogo Jaime Latorre, con la colaboración de las arqueólogas María Durán y Paula Pérez, la I fase de este proyecto ha finalizado con la instalación de este suelo acristalado que permite disfrutar a los vecinos y visitantes de estos restos patrimoniales, que arrojan pistas sobre el origen del pueblo, ya que bajo el mismo también aparecen muros de construcciones que marcaron el actual diseño urbanístico de Estivella.

Así era el recinto de excavación / Daniel Tortajada

Ahora, el ayuntamiento ya piensa en una II fase, con la que se pretende permitir el acceso a este conjunto patrimonial y poder visitarlo, aunque de momento, se está a la espera de dotación económica.