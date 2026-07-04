Los turistas de Canet podrán disfrutar de internet por un euro al día

Este verano los turistas de Canet d’en Berenguer podrán disfrutar de una conexión a internet de banda ancha. Esta oferta ha sido realizada gracias a la compañía valenciana de telecomunicaciones Redi. Las personas que hayan elegido pasar sus vacaciones en Canet, tendrán la oportunidad de disfrutar de hasta 2.000 Mbps de fibra óptica, por un euro diario.

El servicio de Redi busca satisfacer "a los habitantes que disponen de una segunda residencia o alquilan vivienda por turismo vacacional", según el Ayuntamiento de Canet. El producto fue presentado de manera oficial en una reunión organizada por alcalde Pere Antoni y el director general de la firma valenciana, Antonio Álvarez.

La iniciativa no exige la necesidad de contratos anuales ni cuotas fijas mensuales pero está pensada para un perfil de usuario: Quienes recalan en la localidad para estancias breves y sin permanencia. Otra cosa a destacar en el proyecto es la facilidad de instalación del router, que al ser preparado, únicamente necesita el acceso por parte del usuario a la web y un prepago para los días que necesite la conexión, "sin compromisos ni permanencias", asegura el consistorio.

Los turistas tendrán dos opciones diferentes para pagar, a través de Bizum o con tarjeta de crédito o débito. En el caso de por cualquier circunstancia se quedarán más días en el municipio, solo deben repetir la operación.

Presentación de la iniciativa de Redi. / Ayuntamiento de Canet

El consistorio también subraya la flexibilidad del servicio: "el servicio es flexible y permite contratarlo tanto por días como por meses, adaptándose a las necesidades de cada usuario". Por otra parte, definió a Redi como "operador de comunicaciones valenciano que apuesta por la innovación y la adaptación de sus servicios a los hábitos digitales actuales".

Pere Antoni compartió la necesidad de este proyecto en el municipio: “en una localidad tan turística como la nuestra contar con un internet de calidad es una necesidad vital, ya que son miles las personas que tienen aquí una segunda residencia o van a venir unos días y no quieren quedarse sin acceso a la red. Ahora, se puede cubrir esta necesidad, independientemente de si la visita es de unos meses o de unos días. Además, hay que destacar la importancia de que las empresas tecnológicas vean en Canet un entorno receptivo a la innovación”.

“Es una opción muy interesante, hasta ahora, muchas viviendas destinadas al turismo dependían de datos móviles o antenas wifi externas, tecnologías que se saturan en verano por el alto volumen de usuarios. Esta nueva alternativa resuelve ese problema con un servicio de fibra óptica de máxima velocidad que se puede activar fácilmente desde casa”, concluye Antonio Álvarez.