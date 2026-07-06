Sagunt desbloquea una esperada obra después de cuatro años

El Ayuntamiento de Sagunt parece que al fin ha conseguido desbloquear una obra que debería haber estado lista en el verano de 2022. Así lo anunciaron un año antes desde el gobierno local, después de adjudicar a Biofor Energía la intervención a finales de 2021 por algo más de 250.000 euros. Un primer contratiempo surgió cuando, por cuestiones técnicas derivadas de la instalación del ascensor, se modificó el contrato para prorrogar el plazo de ejecución.

Poco después, sin que se dieran explicaciones públicas, la actuación quedó paralizada y el departamento de Contratación e Inversiones lo aprovechó para cambiar el proyecto hasta que a finales de 2025 tuvo todo listo para una nueva licitación. Tampoco entonces hubo suerte, ni en otra ocasión posterior, aunque sí en la última, cuando el ayuntamiento ha encontrado a una empresa dispuesta a ejecutar las obras que permitirán adecuar el antiguo edificio de educación Infantil del colegio Jaume I de la calle Lliria del núcleo histórico para convertirlo en un centro de Educación Permanente de Adultos (EPA).

Intervención

El objetivo de esta intervención, además de adecuar los espacios colindantes, es independizar este inmueble del edificio principal, que acoge al conservatorio de música. Ente las necesidades de la intervención destacan las nuevas acometidas de servicios urbanos, la instalación de un ascensor y de sistemas de climatización y electricidad, las mejoras interiores en carpinterías y revestimientos, así como la ejecución de aparcamientos en las zonas de las pistas deportivas y la adecuación del acceso para vehículos y peatones. Tras estos trabajos, la nueva EPA dispondrá de seis aulas y dos despachos.

Imagen del proyecto de adecuación de la nueva EPA de Sagunt. / Levante-EMV

La empresa Veolia Servicios Lecam ha logrado la adjudicación del contrato, después de ser la única que se presentó. Una vez completados los trámites y firmada el acta de comprobación del replanteo, la empresa dispondrá de cuatro meses para terminar la intervención.

Oferta económica

Entre las características de la propuesta de la firma especializada en la instalación y mantenimiento de sistemas de frío y calor destacan la oferta económica de casi 335.000 euros, apenas 3.000 por debajo del presupuesto reservado por el Ayuntamiento de Sagunt. Además, Veolia amplió a dos años el plazo de garantía de las instalaciones, tiempo durante el que también se encargará del mantenimiento del edificio y específicamente de la climatización, el sistema de baja tensión y el elevador.

Para el primer intento, hace cinco años, de rescatar este inmueble de dos plantas con casi 560 metros cuadrados construidos y que fue levantado en 1970, el consistorio presupuestó 270.000 euros, de los que la mitad procedía de fondos europeos a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) Join Sagunt. Según la información publicada por el ayuntamiento, la ejecución del primer contrato apenas superó los 180.000 euros, así que la subvención recibida se quedó ligeramente por encima de los 90.000 euros, 45.000 menos de los que tenía asignados.

Demanda ciudadana

Antes de la última serie de licitaciones, en las que ya no hay fondos europeos disponibles, el concejal de Contratación e Inversiones, Javier Raro, apuntaba que "el objetivo es resolver una cuestión muy demandada por la ciudadanía. Esperamos ejecutar las obras a lo largo del año 2026 -todavía hay margen de hacerlo- y que los mejores servicios lleguen a los usuarios a la mayor brevedad".

Después de la adjudicación, el edil destaca: “Tras recuperar un proyecto paralizado, lo hemos mejorado y ahora lo hacemos realidad”. A ello añade que esto permitirá cubrir “la carencia que existía en Sagunto para que el alumnado de la EPA pueda disponer cuanto antes de instalaciones en condiciones y cercanas, sin necesidad de asumir desplazamientos más largos”, dice en relación a los hasta ahora obligados traslados a la sede del centro en el Port de Sagunt.