Un detenido por 16 robos en Gilet, Estivella y Albalat

La equipo Roca de la Guardia Civil de Sagunt ha esclarecido 16 delitos de robo con fuerza en Gilet, Estivella y Albalat del Tarongers, según informa el instituto armado en un comunicado. Los agentes comenzaron la investigación tras la denuncia de la sustracción de toda la instalación de gas, en tubería de cobre, en un restaurante de Gilet. Posteriormente, las denuncias por robos con fuerza en las cosas en casetas de campo se fueron acumulando en diferentes localidades de la subcomarca de la Baronia.

Los autores aprovechaban que se trataba de inmuebles sin moradores para sustraer del interior todo tipo de objetos metálicos, como cableado, tuberías de cobre y perfilería de aluminio, según explican desde la Guardia Civil. Además, los delincuentes se llevaban aparatos electrónicos e incluso joyas.

Otro investigado

Agente de la Guardia Civil. / Guardia Civil

Según la investigación, los autores, tras llevar a cabo los hechos, procedían a su venta en centros de recuperación de metales, tiendas de segunda mano y de compro oro. Como presunto autor de 16 robos, la Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 29 años e investiga a otro de 31, ambos de nacionalidad española.

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Diligencias

Después del trabajo del equipo Roca, las diligencias se remitieron a la sección civil y de instrucción de los juzgados de Sagunt.