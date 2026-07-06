El futuro industrial del Camp de Morvedre pasa por Parc Sagunt II

Cintillo MQE Camp de Morvedre. / ED

El futuro económico del Camp de Morvedre volverá a situarse esta semana en el centro del debate con la celebración de una nueva edición del foro Más que Empresas, la iniciativa impulsada por Levante-EMV para acercar la reflexión económica a las comarcas donde el diario cuenta con delegación propia.

El encuentro tendrá lugar este miércoles, 8 de julio, a partir de las 9.30 horas en el Centro de Educación Ambiental de Sagunt y reunirá a representantes de las administraciones, del tejido empresarial y de entidades financieras para analizar los retos y oportunidades que plantea el desarrollo del nuevo Parc Sagunt II para el futuro de la comarca.

En esta ocasión, el foro está organizado por Levante-EMV, con el impulso de la CEV, Caixa Popular, Cámara Valencia y Veolia, además de contar con la colaboración del Ivace, Cruz Roja, Holcim, Fertiberia, la Mancomunitat de La Baronia, ArcelorMittal y el Ayuntamiento de Sagunt.

Bajo el título «Parc Sagunt II: retos y oportunidades de una infraestructura llamada a transformar la comarca», la jornada pondrá el foco en uno de los proyectos industriales más relevantes de la Comunitat Valenciana y en su capacidad para convertirse en un auténtico motor de desarrollo para el Camp de Morvedre.

Más allá de la creación de nuevo suelo industrial, Parc Sagunt II representa una oportunidad para atraer inversión, reforzar la cadena de valor de la industria valenciana, impulsar empleo cualificado y consolidar el eje Sagunt-Port de Sagunt como uno de los principales nodos industriales y logísticos del arco mediterráneo. Sin embargo, ese crecimiento también plantea importantes desafíos relacionados con la movilidad, la vivienda, la disponibilidad de talento, las infraestructuras, la energía o la sostenibilidad.

Precisamente, el objetivo del foro será analizar cómo convertir ese potencial en un crecimiento equilibrado y con retorno para el territorio, favoreciendo que tanto las grandes inversiones como las pequeñas y medianas empresas de la comarca puedan beneficiarse del nuevo escenario económico que abre esta infraestrucura.

Tras la bienvenida institucional, la jornada contará con una intervención del director general de Industria de la Generalitat Valenciana, Julio Delgado, que expondrá la situación actual del proyecto y las líneas de apoyo previstas desde el Ivace para favorecer la implantación empresarial.

El director general de Industria participará también en la mesa de diálogo posterior, que contará asimismo con la intervención de Cristina Plumed, presidenta de Asecam; Carlos López, miembro del equipo de Banca Empresa de Caixa Popular; Toni Iborra, concejal de Industria, Innovación, Hacienda, Ciencia y Universidad del Ayuntamiento de Sagunt; y Felipe Sanz, director de la fábrica de Fertiberia en Sagunt.

El debate abordará cuestiones como las oportunidades que se abren para la industria y la logística, el papel de las empresas proveedoras locales, las necesidades de financiación, la captación de talento, la adaptación de la formación a los nuevos perfiles profesionales o las infraestructuras que serán necesarias para absorber el crecimiento previsto.

Entre los asuntos que centrarán la conversación también figuran la coordinación entre administraciones, la conexión con el puerto, la transición energética y la necesidad de que el desarrollo industrial avance de forma compatible con la descarbonización y la protección del entorno.

El encuentro incluirá, además, una segunda mesa dedicada a la responsabilidad social y la empleabilidad, en la que participarán la directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Veolia en la Comunitat Valenciana, Amelia Navarro; el director nacional de Relaciones Externas de Randstad España, Daniel Lorenzo; la coordinadora en Gestión Pedagógica de Ausolan, Nuria Gil; y la técnica de Empleo de Cruz Roja en el Camp de Morvedre, Cristina Sánchez. Durante este bloque se pondrá el acento en la importancia de impulsar un crecimiento inclusivo que genere oportunidades laborales y contribuya a la cohesión social del territorio.

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Con esta nueva edición, el ciclo Más que Empreses continúa su recorrido por las diferentes comarcas valencianas con el propósito de abrir espacios de diálogo sobre los grandes proyectos que marcarán el desarrollo económico de cada territorio. En el caso del Camp de Morvedre, todas las miradas apuntan a Parc Sagunt II, una infraestructura llamada a redefinir el mapa industrial valenciano y cuyo éxito dependerá, en buena medida, de la capacidad de administraciones, empresas y agentes sociales para afrontar conjuntamente los retos que acompañan a esta nueva etapa.