Golpe al tráfico de drogas en el Camp de Morvedre

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un total de doce personas por tráfico de drogas en varias zonas del Camp de Morvedre.

Origen de la investigación

El origen de la investigación comenzó cuando los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Sagunt, "detectaron la presencia de un grupo de personas que podrían estar dedicándose al tráfico de sustancias estupefacientes en diversas localidades de la comarca del Camp de Morvedre".

Esto les llevó a realizar diferentes gestiones con el fin de esclarecer los hechos. Durante las indagaciones y rastreos policiales, los investigadores comprobaron como un grupo de personas relacionadas entre sí, se dedicaban al tráfico de diferentes drogas como hachís, la marihuana y otras drogas sintéticas como la conocida cocaína rosa o “tusi” además de sustancias psicotrópicas como el éxtasis o MDMA", como explican desde la Policía Nacional.

Los elementos intervenidos por la Policía Nacional. / Policía Nacional

Cierre de la operación

La operación policial ha finalizado con "cinco entradas y registros en viviendas de diferentes localidades de la provincia de Valencia en las que "agentes han intervenido más de 12 kilogramos de marihuana procedentes del desmantelamiento de dos cultivos tipo “indoor”, casi 75 gramos de cocaína, 409 gramos de hachís, 50 pastillas de éxtasis, seis gramos de cocaína rosa o “tusi”, tres gramos de ketamina, 2.230 euros, un dispositivo taser, un machete, varias armas blancas, diversas básculas de precisión y múltiples elementos utilizados para la preparación de las dosis de droga", precisan.

Los arrestados, que ya han pasado disposición judicial, han sido nueve hombres, tres mujeres, de entre 24 y 59 años como "presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, principalmente marihuana, hachís, otras drogas sintéticas como “tusi” o cocaína rosa y éxtasis", como confirma la Policía Nacional.