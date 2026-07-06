Llenazo en el Port de Sagunt en el estreno del nuevo musical de la Unión Porteña

Más de 1.600 personas acudieron al estreno del nuevo musical de la Unión Porteña, "Una lámpara maravillosa". La nueva producción de la sociedad dio el pistoletazo de salida al comienzo del festival Música al Port 2026.

El evento que revive la historia de Aladdín movilizó a más de 110 personas entre músicos, coralistas, actores y bailarines, "consolidando una vez más el respaldo del público a las propuestas escénicas de la sociedad musical", según afirman desde la Unión Musical Porteña (UMP).

En el escenario se reunieron la Banda Sinfónica y el Coro de la UMP, junto al elenco de actores y cantantes y al grupo de danza de la escuela Aescena, dando forma a un montaje de gran formato que volvió a llenar el recinto "y abrió con éxito una nueva edición del festival", afirma la UMP.

Un momento del espectáculo. / Emilio Rubio

Asistencia

Gran parte de los grupos municipales acudieron, en una representación municipal encabezada por la concejala de Cultura, Ana María Quesada, encargada de presentar el festival. También acudieron los concejales socialistas Nuria Carbó y Raúl Palmero, el portavoz de Iniciativa Porteña, Eduardo Márquez, el edil de esta formación Manuel González Sánchez, la portavoz de Compromís, María José Picó, así como el portavoz de EU-Unides Podem, Roberto Rovira.

A ellos se sumaron la presidenta comarcal de la FSMCV, Fina Gómez, el presidente de la Lira Saguntina, José Manuel Tarazona, y el vicepresidente de la Societat Joventut Musical de Quart de les Valls, Antonio Faulí Verdejo.

Actuación de "Aladdín". / Emilio Rubio

Reparto del elenco y compromiso por parte de la UMP

La dirección musical estuvo dirigida por Jorge Vivas Baquero, al frente de la Banda Sinfónica y el Coro de la UMP mientras la puesta en escena estuvo dirigida por Antonio Ruiz y las coreografías fueron diseñadas y coordinadas por Magda Fuertes, responsable del grupo de danza de la escuela Aescena.

El reparto principal estuvo formado por Abdón Sampedro que revivió el personaje de Aladdín, Bárbara Gramaje interpretó a Jasmine y Víctor Arévalo encarnó al Genio. "También sobresalieron las actuaciones de Quico Adán Castaño en el papel del mercader y de Emilio García como Jafar, el gran antagonista de la historia", según la UMP.

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Con esta nueva escenificación, la sociedad reitera su compromiso con el festival Música al Port, un evento en el que participa de manera constante cada año, recibiendo el apoyo total del público de Port de Sagunt. "Tras el éxito de producciones como El Rey León, Mamma Mia o Queen, la entidad vuelve a cosechar una excelente acogida con "Una lámpara maravillosa", que logró llenar por completo el recinto en su estreno", concluyen desde la entidad.