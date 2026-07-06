La plantilla del servicio de basura de Sagunt hará huelga indefinida

La plantilla del servicio de basura de Sagunt ha acordado por mayoría ir a la huelga indefinida. Desde primera hora de la mañana, los operarios de la empresa pública municipal han ido pronunciándose tras las dos últimas ofertas lanzadas por la dirección respecto al asunto de mayor controversia, como es el pago de domingos y festivos.

De un total de unas 209 personas, según explican desde el comité, han votado 186 desde primera hora de la mañana hasta las 18 horas aproximadamente. Y el resultado ha sido claro: 104 (el 55,9%) han respaldado ir a la huelga; 16 han apoyado la primera propuesta municipal de obtener 60 euros por cada domingo y festivo durante 2027, dejando abierta una nueva negociación para fijar la cuantía de 2028; tres han votado en blanco y 63 (el 33,8%) han respaldado la segunda opción que mantiene los 60 euros durante 2027, pero eleva el complemento hasta los 70 euros por domingo y festivo en 2028 y consolida esa última cantidad a partir de 2029, actualizándola posteriormente conforme al IPC.

"La gente está muy cansada y va a por todas. La dirección pensaba que iba a haber más división, pero se ha visto que no", explicaba a Levante-EMV el presidente del comité de empresa, Pedro Jesús Martínez, destacando también el alto nivel de participación. "Ha habido un porcentaje muy amplio de gente que ha votado, sobre todo, teniendo en cuenta que hay unas 50 personas de vacaciones y muchas de ellas están fuera", añadía.

Plantilla de la empresa, tras la Noche de San Juan. / Levante-EMV

"Hay tiempo para negociar"

Aunque tanto la empresa como el consistorio avanzaron que arían por cerrada la negociación si la plantilla optaba por la huelga, el presidente del comité dejaba otro mensaje: "Tienen de tiempo algo más de una semana para que volvamos a sentarnos y negociar. Ahora ya, que decida el ayuntamiento lo que quiere hacer".

De no llegar a un acuerdo, desde la plantilla tienen claro que su intención es comenzar la huelga indefinida el próximo día 15 de julio en un momento muy especial para la ciudad donde el servicio de aseo urbano siempre ve incrementado su trabajo: Poco antes del inicio de las fiestas patronales del casco histórico de Sagunt que siempre incluyen desde la multitudinaria Xopà ante el ayuntamiento a múltiples actos en las calles.