Primera apuesta electoral en Sagunt para las municipales de 2027

Compromís se ha tomado en serio la carrera hacia las próximas elecciones en Sagunt y ha sido el primer partido en dejar claro en la localidad qué persona encabezará su lista: La actual portavoz del grupo municipal, Maria Josep Picó.

La periodista y profesora del Grado de Periodismo en la Universitat de València recibió el apoyo del máximo órgano del partido para liderar la lista electoral que concurrirá a las próximas elecciones del 2027. En palabras de la también vicedecana de Comunicación, Igualdad, Políticas Inclusivas y Sostenibilidad de la Univesitat de València y exdiputada en el Congreso por Compromís: “Doy este paso adelante con responsabilidad y orgullo por la trayectoria del valencianismo en Sagunt, con el convencimiento del trabajo bien hecho en el ayuntamiento, de liderar un proyecto político que piensa en la mejora de la calidad de vida de las personas de nuestra ciudad y de contar con una militancia activa, con ideas y valores claros y definidos que han marcado la acción política de un partido de gobierno, como es Compromís Sagunt”.

“Los siguientes pasos que me marco, de cara a la próxima contienda electoral, son la confección de un equipo ganador y de un programa electoral que tenga como pilar fundamental la apuesta por el fortalecimiento de los servicios públicos y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Para esta tarea cuento con el apoyo del nuevo secretario local, Albert Oliver, con quien he trabajado estos años en el Ayuntamiento de Sagunto, como asesor del grupo municipal”, continúa la portavoz valencianista.

Maria Josep Picó, en la penya Esvaraora. / Levante-EMV

Respaldo unánime

Maria Josep Picó fue escogida en la asamblea celebrada en la sede del partido de la calle Alorco de Sagunt, donde contó con el apoyo unánime de la militancia. Sobre su elección, Picó señala: “Estoy muy agradecida con los compañeros y compañeras de mi colectivo por el apoyo demostrado. Sin duda es un hecho motivador para encabezar el proyecto político valencianista en Morvedre. La acción en la oposición durante esta legislatura nos ha permitido reconectar con el movimiento asociativo y vecinal del municipio, dotando nuestro proyecto de una visión ampliada de las fortalezas y retos por abordar que tiene la ciudad”.

“Además, estos años de gestión de PSOE y EU han servido para mostrar lo que supone un gobierno sin Compromís en Sagunt: mengua en la protección y promoción de la cultura valenciana y el uso del valenciano, lo mismo en defensa y proyección del patrimonio, ocupación sostenible basada en una economía del conocimiento, transparencia en la gestión, preservación del medio ambiente y el paisaje y ética en la comunicación institucional. En el 2027 saldremos a ganar para revertir este retroceso en políticas que consideramos fundamentales para la ciudad”, concluye Picó.