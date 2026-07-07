Conoce al primer fichaje del Fertiberia BM para la próxima temporada

Guille Soler se ha convertido en el primer fichaje del Fertiberia de cara a la próxima temporada 2026-2027, tras llegar a un acuerdo con el equipo rojiblanco. El jugador vestirá los colores rojiblancos durante un año especial para el club, en el año de 75 aniversario, con el regreso a la máxima categoría del balonmano nacional, la Liga Nexus Energía ASOBAL. De esta forma, Soler se suma a las continuidades ya anunciadas de los porteros Dani Martínez y Juani Villarreal. En los próximos días, el Fertiberia Puerto Sagunto asegura que continuará "desvelando, a través de sus redes sociales y su página web, el resto de los integrantes de la plantilla para la temporada 2026-2027".

Trayectoria

Soler es jugador de 29 que juega de pivote y destaca principalmente por su capacidad ofensiva en la posición que ocupa sobre el 40x20. El jugador es de origen valenciano, tras formarse en la cantera del Energy Self CBM Quart, club en el que llegó a competir hasta la categoría de Segunda Nacional.

Cartel de bienvenida a Guille Soler. / Fertiberia Puerto Sagunto BM

A los 22 años, en la temporada 2021-2022, dio el salto a otro conjunto valenciano, el Club Balonmano Mislata. En este equipo continuó su progresión y debutó en Primera Nacional. Tras tres campañas en Mislata, volvió a dar un importante paso adelante en su carrera. Se fue a jugar a una nueva provincia, incorporándose a la Fundación Agustino Alicante. En su nuevo club siguió evolucionando y consiguió debutar en la segunda categoría del balonmano español, la División de Honor Plata. En su primer curso, el 2024-2025, logró la permanencia después de finalizar la liga regular en la undécima posición con un total de 24 puntos.

En la temporada 2025-2026, terminó en cuarta posición con 41 puntos, lo que le dio la oportunidad de disputar la fase de ascenso celebrada en el Pabellón Port de Sagunt durante el fin de semana del 23 y 24 de mayo. Tras imponerse con autoridad al UBU San Pablo Burgos por 23-40 en la segunda semifinal, cayó por la mínima (18-17) en la gran final frente a su actual equipo. Posteriormente, en el mes de junio, disfrutó de una segunda oportunidad para lograr el ascenso a través del play-out frente al Viveros Herol Nava. Sin embargo, cayeron 25-34 en el partido de ida, disputado en La Catedral, y por 41-28 en el encuentro de vuelta, celebrado en el Pabellón Municipal Guerrer@s Naveros.