La danza contemporánea volverá al paseo marítimo del Port de Sagunt

La plaza de la Concordia situada en pleno paseo marítimo del Port de Sagunt volverá a convertirse este verano en un gran escenario al aire libre. Del 24 al 26 de julio, este lugar acogerá la novena edición de Fem(me) Dansa, un festival que reunirá a ocho compañías profesionales de danza contemporánea y un taller participativo dirigido a mujeres de todas las edades.

Este certamen, organizado por la Concejalía de Igualdad junto a la bailarina y coreógrafa saguntina Ana Lola Cosín, mantiene su apuesta por acercar la danza a la ciudadanía y dar visibilidad al trabajo de las mujeres en las artes escénicas gracias a una programación gratuita y de acceso libre.

Inicio del festival y plazas

La programación arrancará el 24 de julio con la muestra final del taller participativo 'Vaja dona!... Balla!', dirigido por Juana Varela. La iniciativa, que se desarrollará entre el 20 y el 23 de julio, está abierta a mujeres de cualquier edad, con o sin experiencia en danza, y ha completado ya las 25 plazas inicialmente previstas, aunque la organización estudia ampliar la participación.

Esa misma jornada también se representarán las piezas 'Eva', de Producciones Bucles; 'Carne de bronce', de Cristina Reolid, y 'Triade', del Colectivo Glovo.

Actuación del festival de danza en la plaza de la Concordia / Ayuntamiento de Sagunt

Espectáculos durante tres días

La programación continuará el sábado 25 de julio con el espectáculo itinerante 'Invisibles', de Pepa Cases, que partirá desde el reloj de sol. Después será el turno de 'Los minutos felices también mueren', de Marta Santacatalina, y 'Entonces, ¿quién entiende de esto?', de Irene de la Rosa y Rosa Sanz.

El festival concluirá el domingo 26 de julio con 'After the Drop', de Lucía Montes y Mado Dallery, y 'Llars invisibles', de Fil d'arena, una propuesta centrada en el desarraigo y el desplazamiento forzado a través del cuerpo y el movimiento.

Distintas procedencias

Durante la presentación, Ana Lola Cosín ha destacado que "todas las profesionales son de la Comunitat Valenciana, excepto Colectivo Glovo, que llega desde Galicia, y Lucía Montes y Mado Dallery, procedentes de Madrid". Además, subrayó que desde Fem(me) Dansa "también queremos dar un espacio para visibilizar las obras de danza diseñadas en nuestra tierra".

Fem(me) Dansa nació en 2018 y se ha consolidado como una de las citas culturales del verano en Sagunt. El alcalde, Darío Moreno, aseguró durante la presentación que "es un festival cultural, pero en el que se pretende acercar una mirada feminista necesaria para continuar alcanzando una igualdad real y efectiva en todos los ámbitos". Además, añadió que se trata de "un espacio en el que se da voz a las mujeres, tanto creadoras como intérpretes, para intentar demostrar el talento femenino que existe".