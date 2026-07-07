Faura agota todas las plazas de su escuela de verano

Éxito rotundo de la 'escola d'estiu' en Faura. La propuesta ha iniciado su edición esta semana con la inscripción de un total de 100 niños y niñas del municipio, agotando todas las plazas disponibles, asegurándose de esta manera un mes de julio lleno de diversión y aprendizaje por igual.

La alcaldesa, Consol Duran, ha declarado que "la Escuela de Verano sigue siendo una prioridad absoluta para el ayuntamiento". "Somos conscientes de la importancia que tiene para la conciliación familiar durante los meses de verano. Por eso, en Faura hacemos un esfuerzo extra cada año para poder llegar al máximo de familias posibles", ha explicado.

Gran aportación municipal

Este acto es posible gracias al gran apoyo por parte de la administración local. El ayuntamiento es el encargado principal de respaldar la mayoría de los costes de este servicio para que las familias puedan disfrutar del acceso a una escuela de verano de calidad "a un precio totalmente asequible", afirma el consistorio.

En este sentido, el ingreso específico por parte de los usuarios aumenta a 2700 euros, el coste necesario para realizar la programación de este año es de 21.039,61 euros. Esto muestra que el consistorio abona más de 18.000 euros del presupuesto municipal. Sin embargo, Duran ha declarado que "no lo consideramos un gasto real, sino que es una inversión directa en un servicio fundamental para la ciudadanía".

Monitores de la escuela de verano en Faura. / Ayuntamiento de Faura

Trama central y actividades

Este año, la trama central de toda la programación es "El circo llega a Faura". Durante cinco semanas, los y las participantes vivirán las diversas habilidades cómicas. "Desde los malabares y el humor de los payasos hasta sorprendentes trucos de magia, los pequeños vivirán la experiencia de convertirse en auténticos artistas", expresa el ayuntamiento.

El objetivo con el que se ha preparado el calendario de actividades es el de sorprender al alumnado día tras día. El consistorio asegura que "durante el mes se realizarán propuestas como circuitos de equilibrio, talleres de cocina, sesiones de mímica y caracterización de personajes del circo (como payasos y magos) con la creación de sus propios disfraces".

Además, la planificación "incluye dinámicas innovadoras como un escape room sobre "El gran espectáculo del circo" en el polideportivo municipal y diversas visitas especiales, como talleres de danza", añade el ayuntamiento. El proyecto finalizará en la quinta semana con la organización y celebración de un gran espectáculo como cierre del centro.

Como ya es normal en la Escuela de Verano de Faura, y al ser consciente de las altas temperaturas que hay durante este mes, "se combinarán las actividades temáticas con una gran dosis de actividades acuáticas", explica el ayuntamiento. De esta manera los niños y niñas podrán combatir el calor de julio "gracias a las visitas programadas a la piscina municipal, la organización de diversos juegos de agua y las esperadas excursiones a los chorros del parque de La Rodana", concluye el consistorio.