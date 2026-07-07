El festival techno de Sagunt empieza el montaje sin permiso municipal de actividad

Los preparativos del festival techno previsto este fin de semana en el Port de Sagunt han comenzado este lunes junto al Horno Alto, justo cuatro días antes de esta cita que prevé reunir a 8.000 personas el sábado y a otras tantas el domingo. Esta aparente normalidad contrasta con el hecho de que el certamen carece de permiso municipal, como han confirmado desde el Ayuntamiento de Sagunt a Levante-EMV, lo que abre un interrogante sobre las consecuencias que esto último pueda implicar, por mucho que la organización del evento asegure a preguntas de este diario que "los terrenos y la actividad son de gestión autonómica y todos los permisos se han gestionado con la Generalitat, sin ningún problema".

Desde el ayuntamiento han explicado que la parcela donde está previsto el festival es "un bien de titularidad de la Generalitat Valenciana", por lo que el consistorio "no ostenta competencia para emitir autorización alguna relativa al uso temporal del espacio solicitado, al estar dicho ámbito sujeto a un régimen específico de protección autonómica".

Esto mismo es lo que le contestó por escrito a la empresa organizadora incluso en dos ocasiones. Sin embargo, posteriormente, la empresa nunca llegó a tramitar ante el ayuntamiento lo que sí es de competencia municipal, como remarcan desde el consistorio: el permiso de Actividades necesario para poner en marcha el festival.

Daniel Tortajada

Declaración responsable

Ese “olvido”, según explican desde el consistorio, contravendría lo previsto en el artículo 98.1 del Decreto 143/2015, que obliga a las personas o entidades interesadas en ubicar instalaciones eventuales, portátiles o desmontables a presentar una declaración responsable ante el ayuntamiento de la localidad “con un mes, como mínimo, de antelación”. Ese plazo ya resulta imposible de cumplir si el festival arranca este viernes, al margen de que la organización asegure disponer de autorización autonómica para el uso de la parcela.

La Ley 14/2010 y su desarrollo reglamentario establecen que las actividades recreativas, socioculturales o espectáculos públicos que requieran instalaciones eventuales, portátiles o desmontables deben tramitar esa declaración responsable ante el ayuntamiento correspondiente. En el caso de Sagunt, además, el trámite municipal no se limita a una comunicación formal: exige proyecto técnico con memoria y planos, plan de autoprotección o plan de actuación ante emergencias, justificante de la tasa de actividad, seguro de responsabilidad civil, compromiso con un Organismo de Certificación Administrativa y, en su caso, las autorizaciones sectoriales, demaniales o patrimoniales que resulten necesarias por la ubicación elegida.

Estado del montaje del escenario. / Daniel Tortajada

Solo dos instancias solicitando el espacio

Pero en el ayuntamiento solo constan dos instancias generales solicitando la reserva de espacio público. En ambas ocasiones, según las mismas fuentes, la empresa fue redirigida a la Generalitat por ser la titular de los terrenos. Lo que no consta es la tramitación posterior ante Actividades del permiso municipal de espectáculos o instalaciones temporales.

Desde el consistorio se admitía a este diario que ayer desconocían si finalmente, a nivel autonómico, se ha autorizado el uso, "ya que no se ha notificado al ayuntamiento, ni por parte de la empresa ni de la Generalitat".

"La Generalitat está entusiasmada con el proyecto"

En la empresa organizadora se recalca, sin embargo, que cuentan con el visto bueno autonómico. Incluso van más allá: "La Generalitat está entusiasmada con el proyecto por la triple fusión de visibilización del patrimonio industrial (Horno Alto nº 2), fomento de la cultura valenciana (mascletà) y música electrónica de vanguardia". "Este tipo de festivales de música en espacios emblemáticos es una estrategia que se sigue en diversas ciudades de Europa para poner en valor el patrimonio, y hemos encontrado en la Generalitat un socio con una enorme sensibilidad cultural que ha creído en el proyecto y lo está facilitando", aseguran sin llegar a precisar con qué departamento han hecho las gestiones y qué tipo de permiso les han dado.

Lo que sí está claro es que desde la Conselleria de Emergencias e Interior se ha confirmado a este diario que "no ha procedido con ninguna autorización para dicho festival, ya que no es competente, al ser una actividad/espectáculo exclusivamente municipal".

Imagen de otra edición del festival. / Blackworks

Ahora, a falta de escasos días para que el festival comience este viernes con una sesión de entrada gratuita, queda por ver qué repercusiones puede llegar a tener la falta de ese permiso municipal en un certamen que el pasado viernes ya aseguraba haber vendido el 85% de las entradas. Justo un día antes, el edil de Iniciativa Porteña Manuel González preguntó en el pleno municipal por esta cuestión y el alcalde, Darío Moreno, admitió esa carencia. Este lunes, tras comenzar el montaje, desde el ayuntamiento apuntan que ya han comunicado a la Policía Local la ausencia de esa autorización por parte del departamento de Actividades.