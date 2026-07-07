El festival techno de Sagunt empieza el montaje sin permiso municipal de actividad
La empresa asegura tener el visto bueno de la Generalitat, aunque el ayuntamiento niega haber recibido ninguna notificación ni la solicitud del preceptivo permiso municipal
Los preparativos del festival techno previsto este fin de semana en el Port de Sagunt han comenzado este lunes junto al Horno Alto, justo cuatro días antes de esta cita que prevé reunir a 8.000 personas el sábado y a otras tantas el domingo. Esta aparente normalidad contrasta con el hecho de que el certamen carece de permiso municipal, como han confirmado desde el Ayuntamiento de Sagunt a Levante-EMV, lo que abre un interrogante sobre las consecuencias que esto último pueda implicar, por mucho que la organización del evento asegure a preguntas de este diario que "los terrenos y la actividad son de gestión autonómica y todos los permisos se han gestionado con la Generalitat, sin ningún problema".
Desde el ayuntamiento han explicado que la parcela donde está previsto el festival es "un bien de titularidad de la Generalitat Valenciana", por lo que el consistorio "no ostenta competencia para emitir autorización alguna relativa al uso temporal del espacio solicitado, al estar dicho ámbito sujeto a un régimen específico de protección autonómica".
Esto mismo es lo que le contestó por escrito a la empresa organizadora incluso en dos ocasiones. Sin embargo, posteriormente, la empresa nunca llegó a tramitar ante el ayuntamiento lo que sí es de competencia municipal, como remarcan desde el consistorio: el permiso de Actividades necesario para poner en marcha el festival.
Declaración responsable
Ese “olvido”, según explican desde el consistorio, contravendría lo previsto en el artículo 98.1 del Decreto 143/2015, que obliga a las personas o entidades interesadas en ubicar instalaciones eventuales, portátiles o desmontables a presentar una declaración responsable ante el ayuntamiento de la localidad “con un mes, como mínimo, de antelación”. Ese plazo ya resulta imposible de cumplir si el festival arranca este viernes, al margen de que la organización asegure disponer de autorización autonómica para el uso de la parcela.
La Ley 14/2010 y su desarrollo reglamentario establecen que las actividades recreativas, socioculturales o espectáculos públicos que requieran instalaciones eventuales, portátiles o desmontables deben tramitar esa declaración responsable ante el ayuntamiento correspondiente. En el caso de Sagunt, además, el trámite municipal no se limita a una comunicación formal: exige proyecto técnico con memoria y planos, plan de autoprotección o plan de actuación ante emergencias, justificante de la tasa de actividad, seguro de responsabilidad civil, compromiso con un Organismo de Certificación Administrativa y, en su caso, las autorizaciones sectoriales, demaniales o patrimoniales que resulten necesarias por la ubicación elegida.
Solo dos instancias solicitando el espacio
Pero en el ayuntamiento solo constan dos instancias generales solicitando la reserva de espacio público. En ambas ocasiones, según las mismas fuentes, la empresa fue redirigida a la Generalitat por ser la titular de los terrenos. Lo que no consta es la tramitación posterior ante Actividades del permiso municipal de espectáculos o instalaciones temporales.
Desde el consistorio se admitía a este diario que ayer desconocían si finalmente, a nivel autonómico, se ha autorizado el uso, "ya que no se ha notificado al ayuntamiento, ni por parte de la empresa ni de la Generalitat".
"La Generalitat está entusiasmada con el proyecto"
En la empresa organizadora se recalca, sin embargo, que cuentan con el visto bueno autonómico. Incluso van más allá: "La Generalitat está entusiasmada con el proyecto por la triple fusión de visibilización del patrimonio industrial (Horno Alto nº 2), fomento de la cultura valenciana (mascletà) y música electrónica de vanguardia". "Este tipo de festivales de música en espacios emblemáticos es una estrategia que se sigue en diversas ciudades de Europa para poner en valor el patrimonio, y hemos encontrado en la Generalitat un socio con una enorme sensibilidad cultural que ha creído en el proyecto y lo está facilitando", aseguran sin llegar a precisar con qué departamento han hecho las gestiones y qué tipo de permiso les han dado.
Lo que sí está claro es que desde la Conselleria de Emergencias e Interior se ha confirmado a este diario que "no ha procedido con ninguna autorización para dicho festival, ya que no es competente, al ser una actividad/espectáculo exclusivamente municipal".
Ahora, a falta de escasos días para que el festival comience este viernes con una sesión de entrada gratuita, queda por ver qué repercusiones puede llegar a tener la falta de ese permiso municipal en un certamen que el pasado viernes ya aseguraba haber vendido el 85% de las entradas. Justo un día antes, el edil de Iniciativa Porteña Manuel González preguntó en el pleno municipal por esta cuestión y el alcalde, Darío Moreno, admitió esa carencia. Este lunes, tras comenzar el montaje, desde el ayuntamiento apuntan que ya han comunicado a la Policía Local la ausencia de esa autorización por parte del departamento de Actividades.
Festivales en conflicto
El conflicto de Sagunt llega en un año especialmente delicado para los grandes festivales valencianos. En València, la sentencia por los ruidos de la Ciutat de les Arts i les Ciències obligó al ayuntamiento a indemnizar a 46 vecinos con 3.000 euros a cada uno por la vulneración de sus derechos fundamentales a la intimidad familiar e integridad moral a causa de festivales, conciertos y otras actividades de ocio. El caso abrió un pulso administrativo entre el Ayuntamiento de València y CACSA, sociedad dependiente de la Generalitat y gestora del recinto, sobre quién debía asumir las consecuencias de una programación musical en un espacio autonómico pero sometida también al control municipal en materia de contaminación acústica.
La tensión acabó afectando de lleno al Festival de les Arts. La primera jornada se celebró con fuertes restricciones de sonido —85 decibelios de día y 80 por la noche—, que provocaron protestas del público e incluso la interrupción temporal del concierto de Leire Martínez. Al día siguiente, tras constatarse incumplimientos de los límites acústicos, el Ayuntamiento y CACSA comunicaron la cancelación de la segunda jornada, lo que obligó a suspender actuaciones previstas. Pese a los problemas que se registraron el viernes, la organización solo ha devuelto el coste de los abonos correspondientes a la jornada del sábado que no se celebró.
Otros eventos previstos la Ciutat de les Arts optaron por trasladarse a recintos alternativos, como el Estadi Ciutat de València y el Parc Central de Torrent, donde acabó celebrándose el festival Bigsound, que ya ha anunciado que volverá al mismo recinto los próximos 18 y 19 de junio de 2027
En el recuerdo de muchos también está el Marenostrum, otro festival de música electrónica que sufrió dos cancelaciones. La primera fue en Alboraia, en 2016, cuando el evento fue suspendido a 24 horas de su inicio después de que el Ayuntamiento no concediera la licencia de actividad y ordenara desmontar las instalaciones tras un informe desfavorable de Costas. La segunda llegó en 2019, ya como Marenostrum Xperience, en el entorno de la Sala Canal de Pinedo, donde la Generalitat no autorizó el evento por informes desfavorables vinculados al parque natural de la Albufera y a la seguridad vial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se lleva sin permiso a su bebé del Port de Sagunt y acaba detenido en Huesca
- Recuperan un paquete de más de un kilo de cocaína hallado en una playa de Sagunt
- Fallece un trabajador en unas obras en Parc Sagunt II
- Un incendio en el Port de Sagunt moviliza a bomberos y medios aéreos
- Así es el festival techno que aterrizará en breve en el Port de Sagunt
- Accidente en la A-7: Herido un conductor tras salirse de la vía en Sagunt
- Así avanza en Sagunt la multimillonaria instalación de contenedores inteligentes
- Más de 110 personas ultiman en el Port de Sagunt un ambicioso musical