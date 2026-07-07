Regularización: Más de 1.300 personas aspiran a vivir con plenos derechos en Sagunt

Un total de 1.349 personas aspira a vivir en Sagunt con plenos derechos tras acogerse al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, aprobado por el Gobierno mediante el Real Decreto 316/2026, cuyo plazo de solicitud finalizó el pasado 30 de junio.

"Papel clave"

A pesar de que el procedimiento de regularización corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los ayuntamientos "han desempeñado un papel clave en el proceso al ser los responsables de expedir una parte importante de la documentación municipal requerida a los solicitantes", aseguran desde el consistorio. Principalmente, han tenido que otorgar el certificado de empadronamiento que demuestre su residencia en la ciudad previa al inicio del proceso de regularización y, en determinados supuestos, el informe de vulnerabilidad emitido por Servicios Sociales.

Además, debido a la importante carga de trabajo, el ayuntamiento reforzó los equipos de Servicios Sociales y del Servicio de Atención e Información Ciudadana (SAIC), y preparó varias sesiones informativas en Sagunt y Port de Sagunt, que reunieron a más de 450 personas y permitieron orientar a las familias interesadas con el objetivo de mejorar la eficiencia durante todo el proceso. Tras finalizar la fase de solicitudes , el proceso de regulación sigue su curso en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con disposición de un plazo de tres meses para resolverlas.

Oficinas de la SAIC. / Ayuntamiento de Sagunt

Trabajo extraordinario

La concejala de Servicios Sociales, Nuria Carbó, ha querido reconocer el esfuerzo del personal municipal implicado: "Detrás de cada uno de estos expedientes hay una persona que ya formaba parte de nuestro municipio, en ocasiones desde hace muchos años, y que ahora podrá vivir con plenos derechos. Nuestros equipos han hecho un trabajo extraordinario, asumiendo un volumen de trámites por encima de lo habitual sin dejar de atender a nadie. Es un orgullo para esta ciudad".

Para finalizar, la concejala responsable del SAIC, María José Carrera, ha destacado la labor de los servicios de atención ciudadana, que durante el periodo de solicitudes han registrado un aumento del 10 % sobre las consultas habituales: "El SAIC ha sido la primera puerta a la que han llamado cientos de familias con muchas dudas e incertidumbre por resolver su situación. El personal ha respondido con profesionalidad y con calidez, que es lo que define al servicio público que queremos. Por ello merecen todo nuestro reconocimiento".