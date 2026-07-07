Sagunt repartirá gratis unas pulseras para evitar que pequeños y mayores se pierdan

Unas pulseras identificativas permitirán proteger a las personas más vulnerables en Sagunt: Los pequeños y los mayores que se puedan desorientar tanto en las zonas de playa como en actos festivos que concentran a numerosas personas durante las fiestas patronales.

La Policía Local de Sagunt va repartir gratuitamente 10.000 pulseras de este tipo, que estarán disponibles en los puntos accesibles de las playas. En ellas figurará el nombre de la persona y un número de teléfono de contacto en caso de pérdida.

Esta campaña llega tras otras similares como la del consistorio de Gandia y se pone en marcha desde el consistorio "aprovechando la temporada estival y de playas, cuando aumenta la afluencia de gente y, especialmente, de familias con menores".

La intención es mantener este sistema para eventos con grandes concentraciones de personas, como actos de las fiestas patronales. Precisamente, en colaboración con las federaciones de peñas, se repartirán estas pulseras en los actos más multitudinarios de la programación.

La concejala de Policía Local, María José Carrera, asegura que esta iniciativa se activa “pensando en los colectivos más vulnerables y con un riesgo más elevado”. “La Policía Local siempre está pensando en nuevas medidas para incrementar la seguridad y que la única preocupación de la gente sea disfrutar”, añade la edil.