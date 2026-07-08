Canet amplía sus refugios climáticos contra las altas temperaturas

Canet d’en Berenguer activa un año más su red de refugios climáticos para combatir las altas temperaturas. El operativo lleva activa desde el fin de semana, en la que la ola de calor ha registrado unos números récords. Estos puntos se reparten por el casco antiguo y por la playa y, la novedad de este año, es la atención puesta del consistorio en el deporte.

El ayuntamiento avisa que las temperaturas podrían oscilar los 42 grados, hasta el 9 de julio. Las consecuencias se han notado en hechos puntuales como en la sustitución de la excursión de la Escuela de Verano a la playa por actividades con agua en el propio centro.

Refugios climáticos y actividades

Se recomienda realizar las precauciones básicas (no hacer deporte en las horas más calurosas del día, hidratarse con frecuencia, y tener cuidado al realizar trabajos físicos en el exterior…), el consistorio ha puesto a disposición de los vecinos y vecinas varios refugios climáticos.

En el casco antiguo está la Casa de los Llano, que se mantiene abierto de 9:00 a 21:00 horas, y cuenta con una biblioteca y una sala de exposiciones. Para los que apuesten por este punto, el ayuntamiento ha organizado la exposición "Al sol de juliol", con la participación de una veintena de artistas de Camp de Morvedre, la apertura de sus puertas será este jueves 9 de julio hasta el próximo viernes 31 de julio. La idea es reiterar la importancia de los refugios climáticos a través del arte.

Refugio climático de la playa. / Ayuntamiento de Canet

Deporte a la sombra

Por otro lado, el consistorio ha abierto la pista cubierta del polideportivo Sanchis Guarner, mostrando su importancia a la práctica deportiva, "pese a los defectos en la construcción que han llevado al consistorio a retener la fianza a la adjudicataria de las obras, hasta que repare los desperfectos", aseguran desde la alcaldía.

Junto al mar

El refugio climático de la zona de la playa será el edificio de extensión administrativa. "Ahí se encuentra la biblioplaya, abierta por las mañanas (de lunes a viernes, de 9:30 h a 14:00 h) y, de lunes a domingo, la sala Ágora (de 16:00 a 21:00 h), donde cada día hay distintas actividades lúdicas (juegos de mesa, baile...)", asegura el ayuntamiento.

Los jardines municipales completan la oferta de refugios climáticos, con abundante arbolado, fuentes de agua y baños, ubicados en la plaza Félix Rodríguez de la Fuente (casco antiguo), los jardines de Blasco Ibáñez y los del Faro.

"Estar alerta"

Finalmente, el ayuntamiento invita a los vecinos y vecinas a estar alerta de los avisos que emite la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y no creer rumores ni fuentes no oficiales.

Como explica el concejal de Sanidad, Miguel Ángel Albero, “ya llevamos años trabajando en este proyecto de convertir espacios públicos en refugios climáticos que, además, también funcionan en invierno. Pero, además, hay que verlos como un punto de encuentro y de convivencia entre vecinos y vecinas, donde aprovechar para charlar, echar una partida, socializar o estar en compañía y evitar esa soledad que afecta a muchos y muchas de nuestros mayores”.

Según Pere Antoni, alcalde de Canet d’en Berenguer, “las temperaturas extremas son un fenómeno que ha venido para quedarse y que, desgraciadamente, podría ir a más en los próximos años. En estos momentos estamos en alerta naranja, pero ni esta es la primera vez que la AEMET decreta un aviso ni va a ser el último, ni siquiera sabemos si tendremos que soportar días peores. Esta es una situación que nos tomamos muy en serio”.