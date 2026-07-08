El deporte y la solidaridad centran la cuenta atrás para las fiestas de Quartell

La programación cultural, deportiva y social crece en la semana previa en las fiestas de Quartell. El XXVII 'Trofeu de Frontó a ma' bajo la dirección y dinamización de Javier Ferri congrega centenares de aficionados a la pilota en una localidad que, año tras año, participa de su compromiso con este deporte.

Esta vez, el campeonato cuenta con una edición especial con pilotaris infantiles que muestran la fortaleza de la práctica del deporte autóctono. Jugadores locales como Josep Cerezo «Vaqueret» u otros de les Valls como Juanba o Edu Langa protagonizan partidas muy esperadas.

"Un pueblo que vive las fiestas al cien por cien"

Una cita particular de la semana previa a las fiestas de Quartell fue este martes en la piscina municipal donde todos los amantes del deporte de agua pudieron disfrutar de la exhibición protagonizada por el Club de Natación Artística Morvedre.

«Mou-te contra el càncer» es el título de una propuesta de participación con una caminata nocturna desde Quartell al Quadro, la zona recreativa local ubicada en el marjal. En este recorrido, que concluirá con una cena, se espera que participen este jueves, día 9, un centenar de personas.

Participantes de las actividades. / Redacción Levante EMV

El tradicional «Passacarrer dels fanalets» se ha programado por viernes a las 21 horas desde el Molí Nou hasta la Plaza de la iglesia. "Un inicio simbólico que abre la vivencia fiestera en las calles de un pueblo que vive la fiesta al cien por cien", apunta el concejal Pepe Sebastián.

Compromiso con el pueblo

La Volta a peu Quartell llegará el sábado, día 11, a su 44 edición. Volverá así uno de los eventos del deporte base más antiguos de la Comunitat Valenciana; el atletismo es uno de los factores claves en la Vall de Segó, tanto es así que la subcomarca estrena circuito de carreras populares. La participación en el 5k de les Valls permite los atletas conseguir un reconocimiento mayor de forma que los cinco municipios avanzan y consolidan su compromiso deportivo.

«'Mou Quartell' deja huella una vez más; en su versión veraniega participan unas 150 personas en clases de gimnasia de mantenimiento, aquagym o cursos diversos que consolidan la programación como un factor de vida saludable. Sin embargo, la Volta a peu y la caminata al Quadro contará con la participación de muchos vecinos de nuestro pueblo que quieren dejar claro su compromiso con el deporte y la salud», afirma Ferran Alabadí, edil de deportes.