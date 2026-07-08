El Fertiberia BM ya tiene al segundo fichaje del verano

Los rojiblancos siguen sumando en el contador de fichajes de cara a la campaña 2026-2027. Miguel LLorens se ha convertido en la segunda incorporación del equipo este periodo veraniego, un fichaje que sigue preparando a los porteños para volver a competir en el año de su 75 aniversario en la máxima categoría del balonmano nacional. Por lo tanto, Llorens ya forma parte de los últimos anuncios de jugadores por parte del club (Guille Soler, Dani Martinez y Juani Villareal). En los próximos días el Fertiberia seguirá anunciando novedades a través de sus redes sociales y página web.

Trayectoria

Llorens ocupa la posición de pivote con sus 33 años y 1,98 de altura, especializado en realizar labores defensivas. El jugador nació en la Comunitat Valenciana, en la localidad alicantina de Petrer, ahora llega al Port de Sagunt con el objetivo de reforzar el centro de la defensa rojiblanca. El nuevo fichaje formado en la cantera del Club Balonmano Petrer, en la temporada 2013-2014 fichó por el Balonmano Servigroup Benidorm, en el que se mantuvo durante dos temporadas y debutó en la Liga Nexus Energía ASOBAL durante la segunda de ellas, en la que disputo la cantidad de 29 partidos y anotó tres goles.

Cartel de bienvenida del nuevo jugador del Fertiberia. / Fertiberia Puerto Sagunto

En las temporadas 2016-2017 y 2017-2018 vivió su primera experiencia en el extranjero representando los clores del Saint-Étienne Handball francés. Regresó a España en 2018 para incorporarse por tres años al Tubos Aranda Villa de Aranda, con el que volvió a competir en ASOBAL durante la campaña 2020-2021, firmando 14 goles en 34 encuentros. Sin embargo, su trayectoria en Francia fue más larga. Ya que en 2021 fichó por el VDHB Valence Drôme Handball. Posteriormente, volvió a España para unirse al SANICENTRO BM Guadalajara, donde disputó 84 partidos y marcó 18 goles con el conjunto castellanomanchego en los tres años que milito bajo sus filas.

En la actualidad, llega procedente del Cajasol Sevilla BM Proin, equipo que, al igual que el Fertiberia Puerto Sagunto, consiguió el ascenso desde la División de Honor Plata en el mes de mayo y, siendo pieza clave en el sistema defensivo del campeón de la categoría, que finalizó la temporada con 47 puntos.