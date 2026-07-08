Gilet completa su "transformación económica" pese al "bloqueo sistemático"

"Tenemos remanente de tesorería -que al cierre de 2025 rozaba los 1,7 millones de euros-, cumplimos tanto con la estabilidad presupuestaria como con la regla de gasto y hemos dejado la deuda -que llegó a superar los 3,3 millones de euros- en apenas 250.000 euros. Los números certifican que estamos en el mejor momento económico del ayuntamiento en más una década, así que resulta difícil de justificar el rechazo a la cuenta general".

Así valora el alcalde de Gilet, el socialista Salva Costa, la postura de PP, Vox y una concejala de Participa per Gilet, la más vinculada a Esquerra Unida; una negativa que, en cualquier caso, no fue suficiente para tumbar esta radiografía de la hacienda local al cierre del pasado ejercicio. Desde el gobierno municipal insisten en que estas cifras "son la culminación del proceso de saneamiento, que no es fruto de la casualidad, sino de 12 años de trabajo, rigor, responsabilidad y compromiso en la gestión de los recursos públicos".

Cajones sin facturas

El vaciado de los cajones con facturas pendientes de aplicar al presupuesto, que rozaron los 900.000 euros, es otro de los hitos económicos del Ayuntamiento de Gilet, cuya solvencia financiera se refleja en la garantía de los servicios públicos y la realización de inversiones, según defiende Costa.

El alcalde de Gilet, Salva Costa. / Daniel Tortajada

Frente a "esta realidad", la oposición "ha optado por anteponer la estrategia política al interés general. Resulta especialmente llamativo el rechazo a unas cuentas que cualquier administración desearía presentar, al quedar el ayuntamiento prácticamente libre de deuda y con capacidad para seguir invirtiendo en proyectos y servicios para la ciudadanía", añade el alcalde.

Tribunal de Cuentas

Este voto negativo "no es contra el gobierno, sino contra unos resultados económicos que benefician a los vecinos y las vecinas de Gilet", según insisten las mismas fuentes. Esta teoría coincide tanto con la doctrina del Tribunal de Cuentas como con la jurisprudencia judicial, que establece que la aprobación de la cuenta general "no supone aprobar la gestión política, sino constatar que la información contable se presenta para su fiscalización".

Así, su rechazo simplemente "dificulta el cumplimiento de una obligación legal, sin alterar la validez de la contabilidad", de tal forma que "el principal perjudicado no es el equipo de gobierno, sino el propio ayuntamiento". Entre las principales consecuencias de no aprobar la cuenta general destaca la limitación en ciertos casos de la capacidad de acceder a subvenciones procedentes de administraciones superiores.

Bloqueo

Costa lamenta el "bloqueo y rechazo sistemática" de la oposición, aunque garantiza que "seguiremos trabajando con la misma responsabilidad que ha permitido transformar la economía municipal durante los últimos 12 años, convencidos de que la mejor respuesta es ofrecer los resultados de un ayuntamiento saneado, solvente y preparado para afrontar los retos del futuro".