El impulso de Parc Sagunt II no frena las demandas de más infraestructuras

Cintillo MQE Camp de Morvedre. / ED

La necesidad de más inversiones en infraestructuras, vivienda y servicios que permitan mejorar el día a día en el Camp de Morvedre e incluso responder a la demanda de talento de las empresas fueron algunos de los aspectos destacados en el 'Foro Más que Empresas' celebrado este miércoles por Levante-EMV, con el impulso de la CEV, Caixa Popular, Cámara Valencia y Veolia, además de contar con la colaboración del Ivace, Cruz Roja, Holcim, Fertiberia, las mancomunidades de La Baronia y Les Valls, ArcelorMittal y el Ayuntamiento de Sagunt, que tuvo lugar en el Centro de Educación Ambiental que la Generalitat posee en Sagunt.

«Los retos y oportunidades que plantea Parc Sagunt II como una infraestructura llamada a transformar la comarca» centraron las intervenciones a escasos metros del puerto comercial y de esa zona en plena fase de urbanización donde, a la vez, se están levantando la gigafactoría de Volkswagen que prevé crear miles de empleos y las nuevas instalaciones de Inditex.

El concejal de Industria, Innovación, Ciencia y Universidad de Sagunt, Toni Iborra, remarcó durante su bienvenida el momento económico y social «relevante» que vive la ciudad, dentro de una etapa de crecimiento «donde por primera vez confluyen inversiones, innovación, infraestructuras y una apuesta por la reindustrialización del país». Ahora, reivindicó que esa expansión vaya acompañada de mejoras «en cuestiones que afectan a la vida cotidiana». E instó a «ir de la mano todos» y «remar en la misma dirección» al creer que «sin trabajo conjunto no hay futuro».

El director general de Industria de la Generalitat Valenciana, Julio Delgado, destacó el apoyo del Consell a pymes y área industriales como elementos importantes para la generación de riqueza. También recalcó la apuesta por las renovables, pero dejó claro que el Consell seguirá reivindicando la energía nuclear para garantizar el suministro «y no dejar a ninguna empresa sola». A esto añadió una voluntad clara de «escuchar las necesidades» de las empresas y los territorios. "Estamos abiertos. Las reivindicaciones e ideas son bienvenidas", llegó a decir, remarcando las posibilidades que en ese sentido dan estos foros comarcales.

Julio Delgado, director general de Industria de la Generalitat Valenciana. / Daniel Tortajada

Al analizar los retos actuales de la comarca en un debate moderado por la jefa de producción de Levante-TV Bea Carrascosa, el concejal de Industria admitió que «hay muchos, pero ninguno que ponga en peligro la viabilidad del proyecto» y citó cuestiones como la movilidad, energía e infraestructuras sociales.

El director general de Industria consideró que es una comarca preparada «por su tradición industrial» ligada a unos Altos Hornos del Mediterráneo que, a su juicio, fueron cerrados «de forma injusta». También recalcó que hace unos 26 años desde que se pusieron las bases de Parc Sagunt I y II, al aprobar el Plan Especial para transformar 9 millones de m2 de campos en zona industrial; un proceso ya muy avanzado que, a su juicio, permite ser optimista de cara al futuro, dijo recordando además los decretos de simplificación administrativa aprobados por el Consell y el esfuerzo por atajar la falta de talento con iniciativas ajustadas a las demandas empresariales de cada zona, como el Campus Battery.

«Oportunidad histórica»

Cristina Plumed, presidenta de la asociación empresarial del Camp de Morvedre (Asecam), consideró que Morvedre vive una «oportunidad histórica a nivel global lo que conlleva Parc Sagunt II, en nuevas infraestructuras, el campus formativo y la plataforma intermodal». Pero insistió en que ese desarrollo «debe hacer de efecto tractor para todas las empresas de la zona» y apeló a la necesaria «colaboración público-privada para que las pymes no se queden atrás». También consideró que el principal problema de crecimiento de las empresas «es el talento» y a eso le sumó el «de la vivienda asequible, porque sin ella no tenemos trabajadores», dijo.

La directora de Espais Econòmics Empresarials (EEE), Teresa Ventura, puso en valor el trabajo previo realizado hace unos 20 años para planificar Parc Sagunt II, pues consideró que eso fue esencial para luego para poder tramitar «en tiempo récord» la instalación de la gigafactoría gracias a una declaración de Proyecto Territorial Estratégico que la presidenta de los empresarios reclamó para toda la comarca y que así se agilicen desde inversiones en el hospital a proyectos educativos pendientes desde hace años, como la ampliación de un centro de formación profesional.

Además, Ventura calificó de «modelo de éxito» que el desarrollo de Parc Sagunt haya partido de una empresa participada al 50% por el gobierno central y el autonómico como garantía de trabajo conjunto más allá de las siglas, «siempre alineado con el ayuntamiento, en una sintonía perfecta».

"Atracción a grandes empresas"

También auguró que Parc Sagunt II «va a atraer a grandes empresas nivel internacional» y será «un modelo a seguir por otros ayuntamientos en nivel de talento, formación e infraestructuras». Respecto a esto último, apuntó que «va a tener dotaciones y características que no existen en ningún otro polígono».

Como miembro del equipo de Banca Empresa de Caixa Popular, Carlos López, marcó como principal reto que la comarca sea capaz «de absorber el crecimiento empresarial» con desafíos en cuestiones como la vivienda o la movilidad, siempre de manera sostenible sin que nadie se quede atrás; unas tareas donde, según destacó, la entidad está dispuesta a apoyar con financiación y asesoramiento desde su conocimiento del territorio y su agilidad en la toma de decisiones.

Felipe Saz, director de la fábrica de Fertiberia en Sagunt, incidió en la necesidad de «mejorar la vida de las personas y que la expansión no sea un perjuicio para la ciudadanía». Así, pidió inversiones en los accesos, los servicios sanitarios y educativos, a la vez que puso en valor la importancia de la seguridad en su empresa y el papel de Asecam, «que es la envidia de otros sitios».

«Evitar empresas burbuja»

La reivindicación de la responsabilidad social corporativa, de las entidades de gestión y el asociacionismo empresarial también fue mayoritaria entre los participantes «para evitar empresas burbuja», no implicadas en el territorio y en sus gentes que quieren seguir en él.

Ya en la segunda mesa de debate, la acción social fue protagonista, dando protagonismo a empresas que la practican como Veolia, Ranstad o Ausolan, así como a entidades con gran experiencia en este sector, como Cruz Roja.

Amelia Navarro, directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Veolia en la Comunitat Valenciana puso en valor el trabajo en este ámbito tanto para tener un impacto positivo en el entorno y tejer alianzas con entidades sociales que favorezcan la inserción de personas vulnerables como para «fidelizar» el talento dentro de la empresa con acciones como el voluntariado ambiental o social que promueve la firma incluso en horario de trabajo durante un día al año.

Amelia Navarro, directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Veolia en la Comunitat Valenciana. / Daniel Tortajada

Daniel Lorenzo Fernández, director nacional de Relaciones Externas Randstad España, remarcó que el reto actual de muchas empresas pasa por «atraer talento, fidelizarlo y formarlo» incluso en su etapa senior, así como combatir el absentismo y crear «entornos de empresa saludables y sustituir las bajas rápidamente para no cargar al resto de la plantilla». Además, aseguró que su empresa busca fomentar el talento con una academia propia e incluso una fundación destinada a integrar a personas con capacidades diferentes.

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Como la coordinadora en Gestión Pedagógica de Ausolan, Nuria Gil Fernández, tuvo que ausentarse, la representante de Cruz Roja, Eva Pereira, desgranó tanto diversos proyectos de colaboración con esa empresa como la labor de inclusión para el empleo que hace la entidad desde hace unos 15 años en la comarca. «Con Ausolan hemos podido colaborar en la inserción de personas con especiales dificultades de inserción, que eso en un campo enorme, y especialmente con mujeres que se han podido formar como monitoras de comedor, teniendo el mismo horario que sus hijos y aprendiendo habilidades sociales, a estar en grupo o pasar entrevistas de trabajo», dijo. Respecto a Cruz Roja, apuntó que su trabajo en el área de empleo parte de la colaboración con numerosas empresas e incluye formación «a la carta y exprés». «Tenemos muchos proyectos y formas de colaborar. Solo tienen que venir a vernos y hablamos».