Julio Delgado (Ivace) destaca el compromiso del Consell con la industria del Camp de Morvedre

Cintillo MQE Camp de Morvedre. / ED

El director general de Industria de la Generalitat, Julio Delgado, reivindicó este miércoles el compromiso del Consell con el desarrollo industrial del Camp de Morvedre y destacó las inversiones realizadas por parte del ente autonómico para mejorar las áreas empresariales y apoyar la competitividad del tejido productivo de la comarca.

Durante la apertura del foro Más que Empresas, organizado por Levante-EMV, Delgado aseguró que la industria necesita «espacios modernos, bien equipados y dotados de servicios de calidad» para que las empresas puedan desarrollar todo su potencial. En este sentido, explicó que la Generalitat, a través del Ivace, está realizando «los mayores esfuerzos inversores de los últimos años» para mejorar las áreas industriales mediante actuaciones en accesos, viales, seguridad, aparcamientos e infraestructuras, con el objetivo de crear entornos más competitivos para las empresas.

El director general detalló que en los últimos años se han destinado 623.000 euros a la mejora de las áreas industriales del Camp de Morvedre, de los que 419.000 euros corresponden a actuaciones en Sagunt. A estas inversiones sumó las ayudas directas concedidas a empresas de la comarca a través del programa de apoyo industrial de la Conselleria. Según indicó, en los dos últimos ejercicios se han concedido 920.000 euros en subvenciones para impulsar la modernización y la internacionalización del tejido empresarial.

Delgado también puso el foco en uno de los principales retos que afronta el desarrollo industrial: el suministro energético. En este sentido, defendió la necesidad de garantizar el abastecimiento eléctrico para las empresas mientras avanza la implantación de las energías renovables y consideró que, hasta que estas puedan cubrir toda la demanda, será necesario mantener otras fuentes de generación para no comprometer la actividad industrial.

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El director general concluyó reiterando la voluntad de la Generalitat de seguir trabajando junto al empresariado y reclamó mantener un diálogo permanente con el sector para conocer de primera mano las necesidades de las empresas. «Vamos a seguir colaborando mano a mano con los empresarios porque son quienes mejor conocen lo que necesita la industria», afirmó, antes de confiar en que el foro sirva para reforzar esa colaboración público-privada.