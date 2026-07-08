Las multas en la playa de Sagunt: Llevar animales y pescar, entre las infracciones más graves

La llegada del verano trae una serie de reglas a cumplir en las zonas de playa de Sagunt. La vulneración de cualquier norma que pueda afectar a la seguridad de los bañistas, perjudique el medioambiente u obstaculice la acción del personal de socorrismo y las autoridades supone la imposición de sanciones. Y hay que tener en cuenta que las faltas más graves ocasionan una multa económica de entre 450 euros y 901 euros.

Esta regulación tiene como principal objetivo mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de la zona marítima, vigilancia constante sobre los bañistas y mantener un ambiente basado en la cordialidad y respeto dentro de la costa.

Para velar por el cumplimiento de esta normativa, el Ayuntamiento de Sagunt dispone de agentes de la Policía Local y personal de socorrismo en las playas, tal y como recoge la ordenanza municipal aprobada en 2006 y modificada en 2012. Ambos tienen la potestad de requerir verbalmente a cualquier persona que incumpla alguna de las normas recogidas en la ordenanza municipal.

Infracciones leves

Las infracciones leves conllevan una multa de hasta 150 euros. Entre ellas se encuentra la práctica de juegos con pelota, debido a que esta actividad puede provocar molestias en otros bañistas, con la capacidad de incluso provocar daños leves en caso de una práctica muy descontrolada; la utilización de elementos sonoros, que por su volumen pueden llegar a irritar a otros usuarios de la zona; o el empleo de cualquier objeto público destinado al ciudadano de manera inadecuada.

A los incumplimientos de las normas básicas de limpieza, se suman el uso indebido del agua de las duchas y los pies, la evacuación fisiológica en el mar o en la playa, y la práctica de venta de cualquier tipo de producto alimenticio en general, en concreto: bocadillos, bebidas, aperitivos etc.

Playa del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Sanciones graves

Las sanciones graves conllevan penalizaciones de entre 150 y 450 euros. Estos castigos están dirigidos a la ejecución de actos como la presencia de animales en la playa y el abandono de ellos, así como la práctica de pesca durante horarios y zonas prohibidas.

En este sentido, hay que recordar que tanto la pesca desde la orilla como submarina están sancionadas en las zonas de baño entre las 10:00 y las 21:00 horas durante la temporada estival, por el riesgo que los aparejos pueden suponer para los bañistas.

También se consideran infracciones graves la práctica de Surf, Windsurf, KiteSurf y otros deportes similares incumpliendo las normas establecidas en la presente ordenanza o la reiteración de faltas leves. En general, cualquier situación que comprometa la convivencia, la seguridad o el espacio público está sancionada tal y como recoge la ordenanza municipal.

Faltas más graves

Las faltas más graves están castigadas con multas de entre 450 y 901 euros. Así se castiga conductas que afectan a la seguridad, medio ambiente y dominio público. Dentro de este nivel entra la circulación de embarcaciones no autorizadas a menos de 200 metros de la costa, el vertido de materias que puedan producir contaminación o riesgo de accidente, la realización de cualquier ocupación con una instalación fija o desmontable sin contar con una previa autorización, la causa de cualquier tipo de impacto negativo sobre la fauna y flora tanto litoral como marina y la reiteración de las faltas graves.